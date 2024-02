“Non era preparata, periodo difficile”, lo staff di Chiara Ferragni conferma le voci di crisi con Fedez

Social

Andrea Sanna | 22 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Si rincorrono inesorabili le voci di presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez e si è parlato persino della fine del loro matrimonio. Adesso il suo staff, come emerso nella puntata di Pomeriggio 5, avrebbe fatto trapelare poche dichiarazioni: “Chiara non era preparata, periodo difficile per lei”.

Parla lo staff di Chiara Ferragni

Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? È questa la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore, che vogliono sapere se è davvero finita come abbiamo appreso da Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino, che ne ha lanciato il gossip, ha fornito alcuni dettagli anche sulle motivazioni che avrebbero portato a questo allontanamento. Emergono ora anche voci da parte dello staff dell’influencer, che avrebbe in qualche modo confermato il momento complesso.

E mentre Fedez pare aver deciso di trascorrere del tempo lontano da casa, ma comunque non molto distante, forse per concentrarsi su sé stesso e capire cosa succede, filtrano nuove notizie.

Secondo il racconto di Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, Fedez si sarebbe allontanato di sua spontanea volontà dalla casa che condivide con Chiara Ferragni e i loro bambini. Non si troverebbe molto lontano per non stare troppo distante dai figli. In seguito il giornalista ha informato che lo staff dell’imprenditrice digitale avrebbe lasciato trapelare alcune indiscrezioni.

Il reporter del programma di Myrta Merlino a proposito di Chiara Ferragni ha fatto sapere: “Dal suo staff lasciano filtrare pochissime parole”. Poco dopo l’inviato ne ha svelato il contenuto, spiegando anche quale sarebbe lo stato d’animo di Chiara: “Non era preparata. Resta da capire se è una decisione definitiva o se quindi è una cosa seria. E aggiungono che è un periodo obiettivamente difficile per lei”.

Queste le poche informazioni su Chiara Ferragni e su quanto accaduto con Fedez. Dopo il Pandoro gate, un altro momento estremamente complesso e delicato per l’influencer. L’imprenditrice, che nelle prossime settimane sarà ospite da Fabio Fazio, svelerà qualcosa a riguardo?