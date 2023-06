NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

La madre di Sophie Codegoni ha spiegato il significato dei post che ha pubblicato in queste ultime ore

La spiegazione della madre di Sophie Codegoni

In queste ultime ore i fan si sono accorti che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si seguono più su Instagram. Una situazione simile era già capitata poco tempo fa, ma i due avevano messo a tacere i rumor sulla loro presunta crisi. Questa volta, almeno per adesso, non hanno rotto il silenzio e il web si mostra sempre più preoccupato.

Ad alzare la tensione ci ha pensato anche la madre di Sophie, la quale ha pubblicato nelle sue Stories delle frasi che sembravano proprio indirizzate alla situazione che potrebbe star vivendo la figlia:

“Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.

Nonostante Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non abbiano ancora detto nulla in merito, i follower possono stare tranquilli almeno per un motivo. La mamma dell’ex vippona ha risposto a un commento rivelando che le frasi che pubblica sul suo account riguardano solo ed esclusivamente la sua vita.

Questa persona si è lamentata del fatto che Valeria, la mamma di Sophie, vista la situazione che si è venuta a creare in mattinata, avrebbe potuto anche evitare di pubblicare quella frase. Ecco la sua replica:

“Questo è uno dei tanti messaggi che sto ricevendo. Vi voglio rasserenare a tutti che questo è il mio profilo e tutto quello che metto e pubblico sono tutte cose che riguardano la mia vita privata. Purtroppo incontro sempre persone che non fanno per me. Serene, sono la prima sostenitrice dei Basciagoni”.

Adesso che questo punto è chiarito possiamo non ci resta che attendere qualche gesto o le parole da parte di Sophie Codegoni e Alessandro. Vi terremo informati. Seguiteci per non perdervi tante altre news.