NEWS

Nicolò Figini | 6 Settembre 2023

Sanremo 2024

Il Volo a Sanremo 2024?

Per il momento non abbiamo nessuna notizia certa in merito al Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha rilasciato ancora pochi annunci e per tale ragione le informazioni scarseggiano. Per adesso, infatti, sappiamo solo come saranno strutturate le serate. Qualche giorno fa, inoltre, il conduttore ha rivelato se Fiorello lo accompagnerà nell’ultimo anno della sua avventura:

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa.

Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”.

E per quanto riguarda i concorrenti di Sanremo 2024? I cantanti verranno annunciati nella finale di Sanremo Giovani, ma per il momento ci sono diversi rumor. A parlare in queste ore sono stati i ragazzi de Il Volo nel corso di un’intervista a RTL 102.5:

“Siamo nati all’Ariston nel 2009, siamo tornati nel 2015 con ‘Grande Amore’, nel 2019 con ‘Musica che resta’, e poi chissà, vedremo“.

Questo quanto riporta anche il sito TVBlog. Al momento, quindi, non è ancora certa la loro presenza anche se sembrano aver affermato che la possibilità esiste. Voi vorreste Il Volo sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.