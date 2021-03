1 La videochiamata tra i figli dei Ferragnez

Ieri mattina, dopo mesi di attesa, i Ferragnez hanno annunciato la nascita di Vittoria Lucia Ferragni, loro secondogenita. Con dei dolcissimi post sui social, Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato per la prima volta la loro bellissima bambina, che ha già conquistato il cuore del web. La primissima foto della piccola ha infatti già ottenuto migliaia di like e di commenti, e sono in molti ad essersi congratulati con la coppia. Attualmente come sappiamo l’imprenditrice digitale e il rapper sono ancora in ospedale, tuttavia a breve potranno finalmente tornare a casa, dove riuniranno la loro famiglia.

I fan dei Ferragnez infatti aspettano con ansia il momento in cui Leone, primogenito di Chiara e Federico, incontrerà per la prima volta sua sorella Vittoria. Nell’attesa però Leo, che solo qualche giorno fa ha compiuto tre anni, poco fa ha conosciuto la bambina tramite una videochiamata. Il momento, che è stato condiviso sui social, ha emozionato tutto il web. Nel filmato infatti si sente infatti Leone salutare i suoi genitori e la piccola Vittoria. Queste le sue parole:

“Ciao Vittoria, non vediamo l’ora di vederti”.

"Ciao Vittoria":

Per la storia pubblicata da Fedez su Instagrampic.twitter.com/ITQZx24MLD — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 24, 2021

La prima videochiamata tra Leone e sua sorella Vittoria ha commosso il web, e i fan attendono con ansia il momento in cui i Ferragnez si riuniranno. Senza dubbio sia Chiara che Federico condivideranno sui loro social il momento in cui Leone incontrerà la piccola, e di certo non mancheranno tante altre emozioni.