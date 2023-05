NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Vittoria guarda la sigla di The Ferragnez

In questi giorni su Prime Video è stata rilasciata la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che sta già conquistando il cuore del pubblico. I primi 4 episodi dello show infatti si sono confermati essere il contenuto più visto della piattaforma streaming e solo giovedì 25 maggio arriveranno ben tre nuove puntate. Anche stavolta Chiara Ferragni e Fedez si sono raccontati senza filtri e senza censure, e come al solito non mancano le risate e anche qualche lacrima. Nelle ultime ore intanto a non passare inosservato è stato un video postato proprio dall’influencer sui social. Nel filmato in questione vediamo la piccola Vittoria guardare la sigla della serie. Ma non solo.

La bambina infatti riconosce anche i membri della sua famiglia, tra cui Mati e lo stesso Fedez. La breve clip in pochi minuti ha fatto il giro del web e ha fatto emozionare i fan, e non solo.

Nel mentre a non passare inosservata è stata la prima puntata di The Ferragnez La Serie 2. Nel corso dell’episodio infatti viene affrontata la malattia di Federico, e naturalmente il momento ha commosso il web. Come se non bastasse il cantante ha rivelato di aver scoperto il suo tumore a seguito di una lite con Chiara Ferragni, e in merito ha affermato:

“Siccome sono asmatico ho deciso di controllare i polmoni e di fare una tac. Arrivo con due ore di ritardo perché avevo litigato con Chiara. Arrivando in ritardo succede che per caso passa una dottoressa che si occupa di pancreas, guarda il monitor e mi dice che aveva visto il pancreas ingrossato. Per sicurezza mi ha fatto fare una risonanza magnetica, e mi hanno detto che avevo una pallina nel pancreas. Mi fanno subito l’endoscopia, mi addormentano, e quando mi sveglio mi dicono che avevo un tumore”.