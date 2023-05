NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2023

Amici 22

La confessione di Maddalena Svevi

All’interno della scuola di Amici 22 come in molti sapranno era nato l’amore tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Tuttavia a un tratto le cose tra i due hanno smesso di funzionare e così la ballerina ha deciso di troncare la relazione. Col passare del tempo entrambi hanno cercato di mantenere un rapporto civile, tuttavia spesso tra loro non sono mancati dei battibecchi. Solo nelle ultime ore nel mentre proprio Maddalena ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, durante la quale ha parlato delle sue emozioni dopo la fine del talent show. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono ancora un po’ frastornata, io ero dentro la scuola da settembre, sono otto mesi, ritornare alla vita reale è un po’ strano. Tornare alle vecchie abitudini e ricordarsi come funziona al di fuori di una realtà molto diversa non è facile. Ovviamente sono molto felice di tutto questo, sto cercando di lavorare il più possibile”.

Ma non solo. Maddalena Svevi infatti non ha potuto fare a meno di menzionare anche Mattia Zenzola, svelando di aver scritto al ballerino ma di non aver ricevuto risposta. Ecco cosa ha raccontato l’allieva di Emanuel Lo in merito:

“Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perché ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”.

Cosa accadrà dunque tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola? I due avranno modo di risentirsi nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.