A pochi secondi dalla fine della puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha ringraziato la produzione per poi rivolgere un sincero pensiero a Maria De Filippi: “Donna speciale a cui voglio tanto bene”.

I ringraziamenti di Filippo Bisciglia

Si è conclusa da poche ore l’ultima edizione di Temptation Island, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Durante la tappa di ieri abbiamo scoperto come si è concluso il viaggio nei sentimenti per le coppie, tra chi ha deciso di tornare insieme e chi invece lasciarsi e voltare pagina.

Prima di chiudere la puntata, Filippo Bisciglia ci ha tenuto a fare tutti i ringraziamenti del caso. Ha ringraziato per prima il pubblico per il calore e affetto dimostrato. Il conduttore ha ammesso che avrebbe voluto abbracciare ognuno di loro, esattamente come si fa con gli amici, anche se può farlo solo virtualmente: “Con il miglior sorriso possibile e con il desiderio di rivederci presto. Grazie”.

Successivamente Filippo Bisciglia ha riservato delle belle parole anche a tutti gli addetti ai lavori:

“Come sempre voglio anche ringraziare tutte le persone meravigliose che lavorano per questo programma. Sono tantissime. Instancabili e, credetemi, in quello che fanno ci mettono davvero il cuore. Ed è proprio questo che secondo me fa la differenza”.

Le parole di Bisciglia per Maria

In seguito Filippo Bisciglia ha anche voluto dedicare un pensiero anche a Maria De Filippi. Il conduttore ha infatti aggiunto:

Questa sera vi svelo un segreto, ogni volta che pronuncio la frase con cui di solito apro le puntate, in quel momento sono sulla spiaggia ma lo sono solo fisicamente. Perché non appena mi giro verso quel mare meraviglioso so che al mio fianco ci sono tutti quanti loro, capitanati da una donna speciale a cui voglio tanto bene. E poi ci siete voi”

Prima di concludere poi Filippo Bisciglia ha concluso dicendo che spera possa esserci la possibilità di rivedersi presto con una nuova edizione di Temptation Island.