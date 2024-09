Tutto ciò che c’è da sapere su Filippo Bisciglia: l’età, la fidanzata, la conduzione a Temptation Island e dove seguirlo su Instagram.

Nome e Cognome: Filippo Bisciglia

Data di nascita: 24 giugno 1977

Luogo di nascita: Roma

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 78 kg

Professione: conduttore

Fidanzata: Pamela Camassa

Figli: Filippo non ha figli

Tatuaggi: Filippo ha dei tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @filippobisciglia

Cosa sappiamo di Filippo Bisciglia? Il conduttore di Temptation Island è nato a Roma il 24 giugno 1977, dunque la sua età oggi è di 47 anni. La sua altezza, invece, da quel che sappiamo corrisponde a 1 metro e 85 centimetri.

Della sua biografia sappiamo che dopo essersi diplomato all’Istituto Alberghiero, il conduttore ha inseguito quello che è da sempre è il suo sogno: entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Amante dello sport (ha un fisico particolarmente atletico) dall’età di 18 anni ha giocato a tennis a livello agonistico ed è grande appassionato di calcio ed è tifosissimo della Roma. I suoi amici l’hanno soprannominato ‘Il motivatore’ per i suoi modi di fare. Ha diversi tatuaggi fatti nel corso degli anni.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Filippo Bisciglia?

Per quanto riguarda la vita privata di Filippo Bisciglia sappiamo che è molto legato ai suoi genitori. Il padre era rappresentante di abbigliamento maschile e gestiva un negozio, sua madre invece ha svolto il mestiere di impiegata. Quello che non tutti sanno, probabilmente, è che il conduttore ha una sorella di nome Valeria. Quest’ultima è sposata e ha un figlio.

La vita di Filippo, però non è stata sempre rose e fiori. Non ne parla spesso, però, per non far riaffiorare alla mente ricordi troppo dolorosi. Quando era solo un bambino ha sofferto di una patologia rara. Una malattia di cui è riuscito a parlare solo in occasione dell’ospitata a Vieni da me, programma di Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha rivelato il dramma che si è trovato a vivere:

“Da piccolo i miei si accorsero da un dolore all’anca che avevo il morbo di Perthes e quindi per anni non ho potuto camminare, una cosa che mi ha segnato molto. Grazie al professor Mirella sono riuscito a non restare zoppo e grazie all’esperimento fatto su di me trovò la soluzione anche per chi come me soffriva di quella patologia.

La soluzione era non camminare. È stato un percorso lungo e difficile. Io per fortuna non ricordo nulla, mia madre tolse tutte le foto di quel periodo, ne tiene sono alcune dove non si vede nulla”.