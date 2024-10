Anche Alessandro Zarino si è scagliato contro la sua ex Shaila Gatta, oggi al Grande Fratello. In un’intervista ha svelato perché si è conclusa la loro storia: “Mi ha lasciato con un messaggio”.

Shaila Gatta, il suo ex Alessandro Zarino contro di lei

Divisa tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, dopo continui tira e molla pare che Shaila Gatta abbia preso la sua decisione. Con dispiacere di Javier (quando scoprirà queste parole), Shaila ha ammesso di essere presa e interessata a Lorenzo e di non avere più voglia di mentire al suo cuore.

Nel mentre a Di Più TV l’ex fidanzato di Shaila Gatta nonché ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, è tornato a parlare di lei dopo le parole di un altro ex, Alessandro Rizzo. Alla rivista Zarino non si è certamente risparmiato, anzi.

Una cosa che ha notato da parte di Shaila Gatta è che continua a lamentarsi delle sue storie passate: “Fa la vittima”. Per lui si tratterebbe di un modo per “attirare l’attenzione”. Però dato che la conosce bene vista la loro storia passata, ha rivelato che non riesce a tacere davanti ad accuse che ritiene ingiustificate: “È stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione”.

Così Alessandro Zarino ha ripercorso i momenti significativi della loro storia d’amore e ha fatto delle altre rivelazioni importanti.

“Mi ha lasciato con un messaggio”, la parole di Zarino

Alessandro Zarino e Shaila Gatta si sono innamorati nell’estate del 2022, anche se si frequentavano da un po’ con altri amici. Poi il viaggio in Puglia per un progetto lavorativo ha fatto scattare la scintilla:

“È stata una storia importante e ho messo Shaila sempre al centro della mia vita. Non avevo mai vissuto un amore così grande, ed era così speciale per me che per la prima volta in vita mia, ho regalato un anello di fidanzamento”, ha raccontato l’ex della gieffina.

C’è stato poi un periodo in cui Alessandro Zarino era concentrato su un progetto lavorativo, mentre Shaila Gatta anziché supportarlo pare fosse infastidita che non le avesse dedicato le giuste attenzioni. In seguito per buttarsi indietro le incomprensioni passate c’è stato un weekend tra loro, ma la cena non è andata bene. Lui quindi ha manifestato l’intenzione di tornare a casa. Questo ha generato una discussione:

“Invece di comprendermi, Shaila si è impuntata e c’è stata una brutta lite. Io le ho chiesto mille volte di capirmi, ma lei ripeteva: ‘Allora vai via da solo'”. Così pare che davanti alla sua indifferenza abbia deciso di andare via.

“La mattina dopo l’ho chiamata, volevo incontrarla per chiarirmi, ma dopo una serie di messaggi mi ha scritto: ‘Non mi va di vederti, ti farò sapere’ e da allora sto aspettando. Ha chiuso la nostra storia con un messaggio”, ha concluso Alessandro Zarino.

Vedremo se Shaila Gatta sarà messa al corrente di tutto ciò e deciderà quindi di replicare.