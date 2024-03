NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Marzo 2024

Grande Fratello

Nel corso di un’intervista Fiordaliso lancia una stoccata ad Alessio Falsone, che lei reputa il concorrente più falso del Grande Fratello.

Le parole di Fiordaliso

Poche settimane fa Fiordaliso ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello ed è così tornata alla sua vita di sempre. In queste ore nel mentre la cantante è stata ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più e nel corso della chiacchierata ha parlato del suo ritiro dal reality show, spiegando perché ha deciso di abbandonare il programma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non ce l’ho più fatta. Tutti i giorni era la stessa cosa. Ci svegliavamo con la musica, poi fai colazione, poi sempre nella Casa. Dopo cinque mesi le storie dei ragazzi le sai a memoria. Il giardino è quello, il caffè è quello, è tutto quello. Mi è mancata la mia libertà. Mi sono mancati i miei figli, gli amici, ma anche andare in un bar a prendere un caffè. La Casa per me è stata un’esperienza meravigliosa, poi però sopraggiunge un po’ la noia, un’ora lì dentro sono come 24 ore”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista, Fiordaliso ha commentato le dinamiche di alcuni dei protagonisti, dicendo la sua sui Perletti e anche sul rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Come se non bastasse l’artista ha rivelato chi è per lei il concorrente più falso di questa edizione e a quel punto ha fatto il nome proprio di Alessio:

“Il concorrente più falso? Alessio. Ho visto una cosa di Alessio che non mi è piaciuta”.

Fiordaliso tuttavia non è entrata nei dettagli, ma di certo in molti si chiedono già a cosa si stia riferendo la cantante. In casa nel mentre i concorrenti sentono la mancanza della loro “zia” e anche il pubblico avverte l’assenza dell’artista, che di certo è stata una grande protagonista del Grande Fratello.