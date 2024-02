Fiorella Mannoia si perde dietro le quinte dell’Ariston e smontano la scenografia per farla uscire (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Momento divertente per Fiorella Mannoia quando si è persa dietro le quinte dell’Ariston e hanno dovuto smontare la scenografia

Piccolo incidente molto divertente per Fiorella Mannoia nel dietro le quinte dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. Nella serata delle cover si è infatti persa tra i corridoi tanto che alla fine dei membri dello staff sono stati costretti a smontare la scenografia per farla uscire. A raccontarlo è stata la stessa cantante in un video.

Il racconto di Fiorella Mannoia dopo essersi persa all’Ariston

Nonostante conosca molto bene l’Ariston per le tante partecipazioni al Festival di Sanremo, quest’anno Fiorella Mannoia è stata protagonista di un piccolo incidente dietro le quinte. Anche perché ogni anno la scenografia e quindi il dietro le quinte è diverso. Il tutto è avvenuto durante la seconda serata quando lei non si esibiva, ma doveva presentare Geolier.

E a quanto pare una volta uscita dal palco (o forse prima di scendere la scalinata) per presentare, la cantante si è persa dietro le quinte. Lo ha raccontato lei stessa ai microfoni Rai e ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram.

In pratica ha detto di essersi persa. Si è diretta da una parte e ha trovato chiuso, allora è andata da un’altra parte ed era chiuso anche lì. Alla fine ha iniziato a chiedere aiuto attraverso le mura di cartongesso posizionate appositamente per Sanremo 2024. A questo punto sono intervenuti dei membri dello staff e hanno smontano una parte della scenografia per farla uscire.

Il momento è stato molto divertente e simpatico e la stessa Fiorella Mannoia l’ha preso con molta ironia raccontandolo tra le risate. Probabilmente questa parte di video la vedremo nello speciale del dietro le quinte del Festival che andrà in onda su Rai 1 e che mostrerà i momenti che il pubblico non ha visto proprio perché avvenuti dietro le quinte di Sanremo 2024.