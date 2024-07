In queste ultime ore Fiorello ha festeggiato il diciottesimo compleanno della figlia Angelica commuovendosi e ballando un dolce lento con lei. Ecco le foto.

Il compleanno della figlia di Fiorello

Rosario Fiorello è un comico capace di far ridere grandi e piccini grazie al suo grande talento. Non a caso è riuscito per due anni a regalare ascolti strabilianti nelle prime ore del mattino a Rai 2 proprio per merito di ‘Viva Rai 2‘. All’interno della trasmissione abbiamo visto susseguirsi spesso personaggi famosi, soprattutto provenienti dal mondo della musica.

LEGGI ANCHE: Silvio combina-guai! Il cane di Fedez lascia i suoi bisogni sui videogiochi di “papà” (VIDEO)

Possiamo per esempio citare Laura Pausini, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giorgia, Arisa e tanti altri ancora. A volte invece i protagonisti sono stati i membri della sua famiglia, come nel caso della figlia Angelica. In occasione dei 63 anni del papà, per esempio, lo ha fatto commuovere dedicandogli una canzone. Oppure possiamo ricordare quella volta in cui hanno duettato insieme per la Festa del Papà.

Ieri sera invece Angelica ha festeggiato i suoi 18 anni e ha organizzato una bella festa con gli amici e i parenti. Qui sotto possiamo vedere alcune foto del party, tra cui il taglio della torta e il lento che ha ballato insieme al padre. Come possiamo notare Fiorello si è commosso e papà e figlia si sono guardati con grande affetto in un’occasione così speciale.

Il ballo tra Angelica e Fiorello

Tra non molto inoltre scopriremo cosa deciderà di fare Fiorello da un punto di vista lavorativo. Al momento non sappiamo se tornerà in Rai oppure no però i vertici sembrano fiduciosi e tra solo un paio di mesi conosceremo la verità:

“Rosario in questo momento è sul divano e riposa. Guarda la televisione, in particolare sta guardando il tennis perché è la sua passione.

Sa che io inizierò il pressing a metà luglio e deciderà a metà agosto quando è in Sardegna. Da metà luglio a metà agosto scopriremo se Fiorello potrà tornare in Rai. Io me lo auguro”.

Voi che cosa vi aspettate? Nell’attesa di conoscere la risposta anche noi di Novella 2000 facciamo i nostri più cari auguri ad Angelica.