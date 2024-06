Durante il fine settimana dedicato alle loro nozze Ignazio Moser ha voluto cantare una serenata a Cecilia Rodriguez. Ecco il dolce video.

La serenata di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez

La celebrazione delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono iniziate nella giornata di ieri e continueranno fino al 1° luglio 2024. Tre giorni di festa per coronare il loro sogno d’amore e il tutto ha avuto inizio con una cerimonia che ha coinvolto pochi intimi, come possiamo vedere dal video qui sotto. Invece il party vero e proprio con circa 200 invitati avverrà questo pomeriggio.

Gli sposi come luogo per dire il loro sì hanno scelto la Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, frazione di Carmignano, in provincia di Prato. Una location suggestiva e immersa nel verde della campagna toscana. Nelle scorse ore hanno organizzato una cena con una grande tavolata e hanno mostrato sui social alcuni dettagli, come per esempio la mise en place e il menù.

Dal filmato qui di seguito possiamo anche notare come Ignazio Moser si sia lasciato andare a una serenata per la sua Cecilia. Lo sportivo le ha dedicato “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini e si è fatto aiutare da tutti i presenti che lo hanno registrato e hanno cantato con lui. In alto possiamo notare la Rodriguez che ascolta incantata.

Ignazio ha fatto la serenata a Cecilia 😍😍 pic.twitter.com/VK98YLvSCQ — 🌹 G i u l i a – 🇮🇹 (@berta95italy) June 29, 2024

Adesso non ci resta che attendere la cerimonia di oggi, che secondo le indiscrezioni dovrebbe avvenire con rito civile. La sposa sembra abbia scelto un abito realizzato da Atelier Emè, il medesimo che lo ha confezionato anche il matrimonio di Diletta Leotta la scorsa settimana.

Naturalmente noi vi terremo aggiornati con tutti i video e le foto che verranno caricati sui social degli invitati. Non mancherà anche un ospite musicale molto speciale, ovvero Tananai che delizierà tutti con le sue canzoni di successo.