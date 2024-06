Fedez ha un nuovo cane che si chiama Silvio e addestrarlo non è per nulla facile! Lo dimostra il fatto che nella giornata di ieri ha fatto i suoi bisogni sopra un suo videogioco. Ecco il divertente video.

Il danno del cane di Fedez

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo imparato ad apprezzare Fedez anche come padrone di Paloma, una dolcissima Golden Retriever che è stata protagonista di varie sue Stories su Instagram. Nel momento in cui si è lasciato con Chiara Ferragni, però, le sue interazioni con il cane si sono fatte sempre più rade fino a sparire.

Per riprendersi dalla mancanza della sua cagnolina, quindi, ha deciso di prendere un maschio chiamandolo Silvio. Il cagnolino è ancora molto piccolo e ha bisogno di molto addestramento ma è già diventata la nuova star del suo profilo social. Fa molto ridere i fan perché non ne vuole sapere di andare a fare le passeggiate e il rapper si ritrova a doverlo quasi trascinare mentre Silvio sta con le zampe all’aria.

In queste ore però è stato al centro di un altro momento che sul web è impazzato: Fedez ha dovuto raccogliere i bisogni che il cane gli ha lasciato su un suo videogioco di ballo. Dove di solito il cantante mette i piedi nudi per danzare, infatti, si è ritrovato una bella sorpresa fresca di giornata e quindi ha dovuto toglierla. Qui sotto possiamo vedere il video in cui prima la inquadra e poi si fa riprendere mentre tenta di affrontare la puzza per buttarla.

Come accadeva anche con Paloma, tuttavia, anche in questo caso i conati del vomito sono molto forti e il video si interrompe prima che i fan possano vederlo gettare i bisogni nell’immondizia. Siamo sicuri che alla fine ce l’abbia fatta e gli auguriamo che insegni presto a Silvio a fare i suoi bisogni fuori casa.