La foto a luci rosse inquadrata da Fiorello

Fiorello si è reso protagonista di quella che molti ritengo una gaffe mentre altri la ritengono una trovata studiata a tavolino per fare della satira. Ma andiamo per ordine e facciamo chiarezza su ciò che è successo. Come riporta anche il sito Gossip e TV ha inquadrato un’immagine vietata ai minori. In mattinata il comico era impegnato con la registrazione di “Aspettando Viva Rai 2“, un pre-show che anticipa la messa in onda della nuova trasmissione “Viva Rai 2“.

L’attore ha organizzato un rassegna stampa in compagnia di alcuni ospiti. Tra gli argomenti più disparati si sono trattate anche le recenti dichiarazioni Papa Francesco. Quest’ultimo, per chi non se lo ricordasse, ha parlato dell’abitudine di alcuni preti e suore di visualizzare materiale per adulti sul web. Ovviamente la notizia è stata trattata in maniera ironica, così come hanno fatto gli altri suoi colleghi in televisione. La presunta gaffe arriva nel momento in cui, inquadrando il tablet con il suo telefono, sullo sfondo dello schermo è comparsa un’immagine che non lascia spazio all’immaginazione.

Si tratta di uno di quei pop-up a luci rosse che a volte compaiono sui computer di tutti. Nell’immagine una donna mezza nuda è a letto con un uomo in atteggiamenti poco equivocabili. Una seconda scheda apparsa, poi, ha presentato a chi guardava un’altra immagine piccante. Tuttavia gli utenti del web non sono convinti della gaffe. Secondo alcuni, infatti, ci sarebbe stata l’intenzione da parte di Fiorello. Se certe persone dicono che il comico si è dimenticato di chiudere le schede, altri sostengono che si sia trattato di un virus. Ultima ipotesi è che abbia inserito quelle immagini appositamente per sensibilizzare in maniera divertente e spensierata.

Secondo voi qual è la verità? Non ci resta che attendere di vedere il presentatore a Viva Rai 2 tra non molto. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

