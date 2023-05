NEWS

Andrea Sanna | 30 Maggio 2023

L’imitazione di Fiorello

Durante la puntata di Viva Rai 2 Fiorello ha avuto il piacere di intervistare Raimondo Todaro e chiedergli un personale ricordo di Tina Turner, dopo aver danzato con il corpo di ballo su alcuni dei brani storici della carriera dell’artista recentemente scomparsa.

Nel corso della conversazione c’è stato modo anche di parlare di Amici. Fiorello dopo avergli chiesto come andasse, ha voluto sapere dal coreografo se ci sarà o meno la possibilità di rivederlo tra i giudici del talent show di Canale 5 nella prossima edizione. Raimondo Todaro ha risposto svelando di non sapere al momento cosa potrebbe succedere.

Dopo averlo punzecchiato un pochino Fiorello ha continuato a stuzzicare Raimondo Todaro facendo la sua imitazione, diventata poi viralissima sui social network. «No Maria io non sono d’accordo. Perché il ballerino mio è più forte», ha detto lo showman. Il riferimento è legato alla famosa lite del ballerino con Maria De Filippi, tagliata poi in fase di montaggio.

Il siparietto è stato estrapolato dalla diretta di Viva Rai 2 e, come dicevamo, ha fatto il giro del web, con tanti fan che hanno ripreso il momento. Effettivamente negli anni Fiorello ci ha spesso regalato imitazioni molto simpatiche e anche con questa di Raimondo Todaro sembra aver fatto centro e divertito il proprio affezionato pubblico.

Tra l’altro poi non è nemmeno la prima volta che Fiorello si cimenta nell’imitazione di Raimondo Todaro. Ci sono dei precedenti. Pensate, uno di questi risale al Festival di Sanremo 2021, quando il conduttore in collegamento con La Vita in Diretta ha improvvisato appunto lo sketch. Breve frammento che, anche in quella circostanza, non è passato inosservato e ha fatto sorridere il pubblico. Questo il momento che abbiamo appena ricordato…

Anche Raimondo Todaro è stato al gioco e come tutti ha riso di gusto nel vedere la perfetta imitazione di Fiorello sul suo conto.