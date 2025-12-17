Tra ironia, prese in giro e gossip esplosivo, Fiorello trasforma La Pennicanza in un piccolo terremoto mediatico con una telefonata…

Tra ironia, prese in giro e gossip esplosivo, Fiorello trasforma La Pennicanza in un piccolo terremoto mediatico con una telefonata che nessuno si aspettava…

La Pennicanza verso la chiusura, ma Fiorello alza il volume

Il conto alla rovescia per La Pennicanza è ufficialmente partito: il programma si avvia alla chiusura nel 2025, ma Fiorello e Fabrizio Biggio decidono di salutare il pubblico nel modo più rumoroso possibile.

La puntata del 17 dicembre scorre veloce, ironica, piena di gag… fino a quando accade qualcosa che nessuno aveva previsto.

Fiorello lancia l’appello in diretta

Fiorello, con la sua solita aria tra il serio e il faceto, rompe gli schemi e sgancia la battuta che diventa subito virale:

“Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?”

La videochiamata clamorosa a Fabrizio Corona

Dalla battuta si passa ai fatti. In diretta, sotto gli occhi increduli del pubblico, Fiorello videochiama davvero Fabrizio Corona.

E apre la conversazione così, senza filtri:

“Nessuno ci credeva che avevo il tuo numero…”

La regia indugia, lo studio esplode in risate. La sensazione è chiara: Fiorello sta giocando, ma il colpo è perfettamente studiato.

“È come un fratello”: tra ironia e affetto.

Corona raccoglie la palla al balzo e racconta di ricevere centinaia di telefonate al giorno, ma per Fiorello — che definisce “come un fratello, siciliano come me” — il tempo lo trova sempre.

L’elogio che spiazza lo studio

Con voce ferma, Corona dice:

“L’unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!”

Lo studio applaude, Fiorello sorride, ma si capisce subito che non è finita lì.

Lo scoop e la frase che accende il gossip

Nel clima rilassato della gag, Corona tira fuori il gossip lanciato il giorno prima. Il riferimento — neanche troppo velato — è a Signorini e alle modalità con cui, secondo le indiscrezioni, verrebbero scelti i concorrenti del Grande Fratello.

La voce si abbassa, il collegamento vacilla. Ma Fiorello, da vero padrone del palco, rilancia tutto per il pubblico: “Ha detto che quella storia non finisce qui”.

Fiorello, Corona e il gossip che rimbalza ovunque

Tra ironia, affetto e stoccate sottili, Fiorello dimostra ancora una volta di saper trasformare una semplice gag in un momento televisivo memorabile. La Pennicanza si avvia alla chiusura, sì.

Ma se questo è il ritmo, il finale promette fuochi d’artificio.