Firenze Rocks 2026 porta sul palco Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure per tre giorni di show alla Visarno Arena. Date, info e prevendita

Firenze torna capitale del rock

Firenze si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi. Dal 12 al 14 giugno 2026 la Visarno Arena tornerà a pulsare come nelle edizioni più memorabili, ospitando un Firenze Rocks che già sulla carta promette di essere esplosivo. Una line-up che unisce icone, debutti assoluti e ritorni che sanno di leggenda, costruendo un racconto musicale capace di abbracciare generazioni diverse.

Lenny Kravitz inaugura il festival con un debutto storico

Il primo a salire sul palco sarà Lenny Kravitz, alla sua prima volta assoluta al Firenze Rocks. L’artista, simbolo di un’eleganza sonora che mescola soul, rock e groove, arriva in Italia in un momento particolarmente brillante della sua carriera.

Robbie Williams: carisma, ironia e un’altra prima volta

Il giorno successivo toccherà a Robbie Williams, anche lui al debutto sul palco della Visarno Arena. L’ex Take That, diventato nel tempo una delle star più imprevedibili e amate del pop internazionale, approda al festival con un nuovo progetto discografico intitolato “Britpop”.

The Cure chiudono il festival tra poesia e malinconia

La chiusura, il 14 giugno, è affidata a una band che non ha bisogno di presentazioni: The Cure. Robert Smith e compagni ritornano alla Visarno Arena dopo il successo del 2019, pronti a riportare sul palco la loro miscela di malinconia, intensità e suggestioni dark.

Un’ultima giornata densa di emozioni

Ad aprire la giornata conclusiva non saranno solo i Cure, ma anche tre nomi che arricchiranno l’atmosfera con sonorità alternative e sperimentali: gli scozzesi Mogwai, pionieri del post-rock; The Twilight Sad, tra le band più amate della scena indipendente britannica; e gli irlandesi Just Mustard, nuova promessa del rock sperimentale. Un mosaico sonoro che accompagnerà il pubblico verso il gran finale.

Biglietti e prevendita: tutto quello da sapere

I biglietti singoli e gli abbonamenti per l’edizione 2026 sono già disponibili attraverso l’app ufficiale del festival.