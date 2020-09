1 GF Vip: ore intense per Tommaso Zorzi, isolato a causa del tampone. Spunta un video sfogo che sta facendo discutere

L’avvio della quinta edizione del GF Vip ci sta riservando non pochi colpi di scena. Dopo l’incidente hot che ha visto protagonista Patrizia De Blanck, ora è Tommaso Zorzi a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. L’influencer meneghino, infatti, è stato isolato dalla produzione e si è lasciato andare ad uno sfogo dove ha menzionato il tampone. Sarà forse questa la causa? Ma cosa è accaduto davvero?

Vi abbiamo raccontato questa mattina che ieri sera Tommaso è entrato in casa con la febbre. Per tutto il corso della puntata, infatti, avvertiva brividi di freddo e teneva spesso con sé una coperta. Dopo la puntata, Zorzi ha continuato a manifestare malessere. Per tale ragione ha chiesto immediatamente un termometro e dei medicinali. Tommaso Zorzi si è così apprestato alla misurazione delle temperatura che ha evidenziato un 38 di febbre. Il medico ha prescritto lui dei medicinali per tre giorni, ma lui ha continuato a non sentirsi bene.

Da qualche ora, improvvisamente, Zorzi ha fatto perdere le sue tracce e i suoi compagni sono molto preoccupati, visto il suo stato di salute. Nel corso della diretta però è accaduto qualcosa. È stato mostrato infatti l’influencer isolato in una stanza. Qui il blogger parla del tampone e si sfoga con uno degli autori:

“Ho fatto 127 tamponi. Piuttosto dimmi vai a casa! Mi dici ‘Per te il Grande Fratello finisce qui’, non lo so. Non è paura. Così mi date un colpo con il bastone. Io sono la persona più comprensiva. Io ho capito che devo mettervi nei vostri panni, ma è passata anche un’ora e quaranta.

