1 Patrizia De Blanck protagonista di un incidente hot al Grande Fratello Vip 5: le immagini andate in onda per sbaglio a Pomeriggio Cinque

Nonostante siano passate soltanto poche ore dalla partenza del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck si è già confermata come la protagonista indiscussa della trasmissione. Dopo aver già discusso con Tommaso Zorzi, questa mattina la Contessa ha sbraitato contro gli autori del reality, per aver lasciato accese le luci della casa per tutta la notte. Come se non bastasse Patrizia si è anche scagliata contro Alba Parietti e contro la Marchesa Daniela D’Aragona.

Adesso la De Blanck è stata anche protagonista di un piccolo incidente hot! Durante la diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha deciso di collegarsi con la casa per spiare i concorrenti. Tuttavia per sbaglio la regia del reality ha mandato in onda per un breve secondo le immagini della Contessa intenta a spogliarsi.

Naturalmente immediatamente gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno cambiato inquadratura, ma il web ha fatto in tempo a salvare le immagini dell’incidente hot che ha coinvolto Patrizia De Blanck. In particolare su Twitter gli utenti si stanno già scatenando, e senza dubbio nelle prossime ore la Contessa sarà al centro dell’attenzione mediatica.

Nel frattempo non tutti stanno apprezzando i comportamenti della De Blanck all’interno della casa, nonostante il gioco sia iniziato da meno di 24 ore. Ciò che è certo però è che Patrizia è una delle colonne portanti del cast del reality, e senza dubbio nei prossimi giorni ne vedremo delle belle!