Chi è Flavia Vento? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto su chi è Flavia Vento, concorrente de La Pupa e il Secchione Show: l’età, l’altezza, la vita privata e fidanzati, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Flavia Vento età, altezza e biografia

Partiamo con la biografia. Quando e dov’è nata Flavia Vento? La showgirl è nata a Roma il 17 maggio 1977. Quanti anni ha quindi? La sua età è di 44 anni.

Conosciamo anche altezza e peso. È alta 1 metro e 62 centimetri per un peso pari a 56 kg. Figlia di Roberto Vento e Francesca, di origini olandesi, Flavia ha anche una sorella. La showgirl si è diplomata al Liceo Linguistico, ma non si è laureata.

La sua grande passione è sempre stata la recitazione, infatti sin da piccola ha intrapreso degli studi in questo senso. Ha anche posato come modella, altro ambito in cui ha avuto molto successo.

Flavia ama gli animali, lo yoga e lo stile di vita sano. Vive con 7 cani, che ama alla follia. Più volte ha dichiarato di andare d’accordo maggiormente con gli uomini, visto che reputa le donne molto gelose.

Vita privata

Cosa conosciamo della sua vita privata? Flavia Vento è impegnata e ha un marito? Al momento è single ma in passato ha avuto diverse relazioni e alcuni fidanzati. Tra i più noti ci sono Marco Prato, Fabrizio Bentivoglio e Mimmo Calopresti.

Nel 2005 è stata la protagonista del presunto flirt con Francesco Totti, che poi è stato però prontamente smentito.

Negli anni ha dichiarato di avere fatto un voto di castità e di avere chiuso definitivamente con gli uomini, concentrandosi sulla religione e la preghiera. La Vento non ha figli.

C’è chi si chiede anche dove abita Flavia Vento. Dovrebbe essere fissa a Roma o in periferia, dove si prende cura dei suoi animali.

Dove seguire Flavia Vento: Instagram e social

Flavia Vento ha un profilo Instagram in cui seguirla, ma è molto attiva specialmente su Twitter. Su entrambi i social conta un buon numero di seguaci.

Il social in cui è più presente è appunto Twitter, @flaviaventosole molte volte è andata in tendenza per via delle sue uscite divertenti e stralunate.

Su Instagram, invece, non pubblica molto, perlopiù sono foto di propri pensieri e qualche selfie. In occasione della notizia ufficiale sul cast del Grande Fratello Vip, Flavia ha pubblicato alcuni pensieri riguardante la nuova avventura. Ecco cosa ha scritto:

“Orsù sirene andiamo a far sognare questo mondo. Oggi inizia il mio Grande Fratello che dire sarà un esperienza magica per ora vi lascio una mia poesia scritta a Sabaudia.”

Sul profilo della showgirl, infatti, si trovano spesso foto di poesie, molte scritte proprio da lei.

La carriera

Flavia Vento nasce come modella e showgirl.

La sua carriera è iniziata con la partecipazione, in qualità di “Fortuna”, della trasmissione Il Lotto alle Otto. Ha prestato anche il suo volto come pubblicità della Lavazza. Da lì l’avvio del suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Qualcuno si sta domandando se Flavia ha o meno posato per la copertina di Playboy. Ebbene sì, in carriera ha avuto anche questa occasione.

Libero

È il 2000 quando Flavia Vento ha ricoperto il ruolo di valletta sotto il tavolo di Libero, programma condotto da Teo Mammucari. Per poi essere protagonista del programma Stracult.

La Fattoria

A seguire nel 2004 ha preso parte al reality show La Fattoria, ma ha abbandonato poco dopo.

Flavia non è riuscita a proseguire la sua avventura. Stessa cosa, come vedremo, si è ripetuta in altre trasmissioni a cui ha preso parte.

L’Isola dei Famosi

Passiamo al 2008. Flavia Vento è tornata in TV in un altro reality: L’Isola dei Famosi. Anche in questa circostanza, però, ha deciso di andarsene anzitempo. Quattro anni dopo, nel 2012, ci ha riprovato di nuovo, ritirandosi nuovamente.

Tra le tante cose segnaliamo che è stata spesso presente come opinionista nei programmi di Barbara d’Urso.

Film e serie TV

Durante la sua carriera Flavia Vento è stata anche attrice di film e serie TV:

Andata e ritorno, (2003)

Parentesi tonde, (2006)

Il postino sogna sempre due volte, (2020)

Cinecittà (2003)

Programmi TV con Flavia Vento

Tra i programmi televisivi che l’hanno vista protagonista elenchiamo:

Il lotto alle otto (1998-2001)

Libero (2000)

Stracult (2000)

La fattoria (2004)

Scherzi a parte – Il castello (2005)

Striscia la notizia (2005)

Grimilde (2006)

L’isola dei famosi (2008, 2012)

Grande Fratello VIP 5 (2020)

Live – Non è la D’Urso (2020-2021)

Back to School (2022)

Teatro

È il 2001 quando interpreta un ruolo a teatro in “Gli Uccelli di Aristofane”.

Non tutti sanno ma agli inizi degli anni ’10 si è dedicata alla scrittura di un libro di poesie. Flavia ha pubblicato nel 2012 la sua raccolta di pensieri, intitolata “Parole al vento” e ha anche cantato una canzone dal titolo “Moreno”. Oltretutto è stata protagonista anche del videoclip di Il mambo del Giubileo di Piotta nel 2000.

La politica

Qualcuno si sta chiedendo se Flavia Vento ha provato ad entrare in politica.

La risposta è affermativa. L’ex modella avuto una breve parentesi in questo mondo. In merito sappiamo che la showgirl ha simpatizzato per La Margherita, candidandosi nel 2005 per le elezioni regionali del Lazio.

Si è presentata insieme a Francesco Storace e il suo obiettivo principale è sempre stato quello di sensibilizzare sul tema degli animali. Di recente ha anche abbracciato il Movimento 5 Stelle, mostrandosi una simpatizzante della corrente politica.

Grande Fratello Vip 5

Dal 14 settembre 2020 tra i concorrenti Grande Fratello Vip 5 abbiamo visto anche Flavia Vento. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“PARTECIPO PER FARE UNA NUOVA ESPERIENZA. VORREI PORTARE LA FEDE IN TV E TEMO LA CATTIVERIA. NON MIRO A VINCERE PERCHÉ HO GIÀ VINTO NELLA VITA, MA IN FUTURO VORREI APRIRE UN RIFUGIO PER CANI.”

Flavia Vento ha un passato abbastanza burrascoso per quello che riguarda i reality show, visto che non è riuscita mai a portarne a termine uno. Anche in questo caso Flavia ha deciso di porre fine al suo percorso a 24 ore dall’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini. I suoi compagni d’avventura hanno provato a convincerla, ma con scarsi risultati.

Flavia Vento a La Pupa e il Secchione

Nel 2022 Flavia Vento ritorna in televisione e stavolta si mette in gioco a La Pupa e il Secchione Show. La trasmissione vede al timone di conduzione Barbara d’Urso, accompagnata da tre opinionisti d’eccezione come Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

