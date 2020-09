Lo scorso lunedì è partita la quinta edizione del GF Vip. A fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia è stata anche Flavia Vento, tuttavia il suo percorso è terminato prima ancora di iniziare. Dopo solo 24 ore infatti la showgirl ha deciso di ritirarsi, abbandonando così ufficialmente il programma. Già durante la prima giornata la Vento, che in passato è scappata anche da altri reality, in diverse occasioni è scoppiata a piangere. Flavia ha infatti ammesso di sentire troppo la mancanza dei suoi cani, e di non sentirsi tranquilla nel vivere questa esperienza. Per questo la conduttrice ha deciso di tornare a casa e solo qualche ora fa ha così potuto riabbracciare i suoi animali domestici.

Adesso, nel corso di un’intervista per Il Giornale, Flavia Vento ha svelato tutto quello che è accaduto, raccontando perché ha deciso di ritirarsi dal GF Vip. Inizialmente però la showgirl ha voluto spendere alcune parole per i suoi compagni d’avventura, affermando:

“Ho trovato persone fantastiche, davvero molto amichevoli. Questo mi rende felice perché negli altri reality ai quali ho partecipato in passato non è stato così. Mi sono trovata bene con tutti, anche se a primo impatto mi sono piaciuti particolarmente Tommaso, Matilde e Dayane”.

Ma perché dunque Flavia Vento si è ritirata dal GF Vip 5? Ecco cosa svela lei in merito, facendo anche riferimento agli altri reality da cui è scappata:

“Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico. […] Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo”.