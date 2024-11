Questa sera, durante la prima puntata di Belve, Flavia Vento ha confessato di essere stata posseduta dallo spirito di Giacomo Leopardi.

La confessione di Flavia Vento

La puntata di Belve, la prima della nuova stagione, è stata ricca di confessioni da parte degli ospiti. Mara Venier, per esempio, ha parlato della sua depressione e ha ringraziato Maria De Filippi per esserle stata accanto nei momenti difficili della sua vita.

Poi è stato il turno di Riccardo Scamarcio e, infine, di Flavia Vento con delle dichiarazioni che hanno lasciato spiazzati tutti gli spettatori. Prima di tutto ha affermato di non dover delle scuse a nessuno, nemmeno a Ilary Blasi, per il flirt avuto in passato con Francesco Totti.

Poi ha fatto una confessione sullo spirito di Giacomo Leopardi, che l’avrebbe posseduta per scrivere una poesia:

“Ho scritto una poesia con la sua mano. Quando sono andata a Recanati, ho scritto una poesia ma non ce l’ho qui. Inizia con…

L’ho scritta anni fa e non la ricordo. Era una cosa pazzesca, mi sono trovata paura da quanto era bella. C’è su Twitter. Ho avuto tante connessioni con il sovrannaturale”.

