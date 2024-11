Flavia Vento, ospite di Belve, è tornata a parlare del suo flirt con Francesco Totti e del rapporto ieri e oggi con Ilary Blasi. Ecco tutto ciò che ha dichiarato.

Flavia Vento è stata tra gli ospiti, questa sera, di Belve e ha raccontato diversi retroscena sulla sua vita privata e professionale. Tra i tanti temi scottanti anche quello del sesso, al quale lei stessa ha rinunciato perché non ha più avuto bisogno dopo aver raggiunto l’illuminazione.

In seguito, Francesca Fagnani è voluta tornare sulle dichiarazioni rilasciate in un’intervista in merito al flirt con Francesco Totti. La Vento ha infatti rivelato e confermato, dopo vent’anni, la sua versione dei fatti:

“Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali.

Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza”.

Nella puntata di Belve, dunque, la conduttrice ha chiesto a Flavia Vento si sente di dover porre delle scuse a Ilary Blasi. “Io non mi devo scusare con nessuno“, ha esclamato l’ospite. A questo punto, la giornalista le ha ricordato che all’epoca dei fatti la Blasi era in dolce attesa e l’altra ha replicato: “Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti“.

Di lì a poco, però, ha tagliato corto chiudendo il discorso in maniera definitiva: “Questo è un argomento di cui io non voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, l’intervista mai è l’ultimo dei loro problemi“.