Gossip

Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Nel corso di una lunga intervista, Flavia Vento rivela per la prima volta dopo 20 anni cosa sarebbe accaduto con Francesco Totti.

La rivelazione di Flavia Vento

Gli appassionati di gossip sanno bene che da 20 anni a questa parte si parla di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Flavia Vento e Francesco Totti, poco prima che il calciatore sposasse Ilary Blasi. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi e col passare del tempo il chiacchiericcio è stato dimenticato. Adesso però, inaspettatamente, la Vento ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e nel corso di un’intervista col settimanale DiPiù ha raccontato cosa sarebbe accaduto in realtà con Totti. Stando alle sue parole, Flavia avrebbe avuto due importanti incontri con Francesco e il primo sarebbe avvenuto nel lontano 2001. Queste le dichiarazioni della showgirl in merito:

“Ci siamo incontrati a una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono. Mi chiamò la sera stessa e poi siamo andati a prendere un gelato. Da quella sera è iniziata una relazione tra noi, una cosa bella, fresca, tra ragazzi. Lui veniva qui a casa mia, ma ho frequentato anche i suoi amici”.

Dopo la fine di quel primo presunto flirt, Flavia Vento e Totti si sarebbero persi di vista, fino a quando nel 2005, poco prima del matrimonio con Ilary Blasi, sarebbe avvenuto il secondo fatale (e casuale) incontro. L’ex Vippona del Grande Fratello in merito aggiunte:

“Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza”.

Flavia Vento conclude affermando che in quel momento si convinse che Totti sarebbe entrato in crisi all’idea di sposarsi. Le cose però andarono in maniera diversa e così la showgirl a distanza di 20 anni rivela: “Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni”.