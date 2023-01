Flaviano Brutto: il fashion blogger habitué della movida milanese

NEWS

Redazione | 18 Gennaio 2023

Il passato nello showbiz di New York

Flaviano Brutto, figlio d’arte cresciuto tra i filati di famiglia, trascorre i mitici anni ’80 nella sontuosa metropoli, la grande mela New York. Questa è stata una grande opportunità per Flaviano, il quale ha avuto modo di relazionarsi con i veri “mostri sacri” della moda, dell’arte, dello spettacolo, e con lo showbiz newyorkese.

Inutile dirvi che Flaviano Brutto, assaporando tutti i giorni la quotidianità di New York, interagisce con il fashion business innovativo, dove fa del suo bagaglio d’esperienza la realtà odierna.

Una volta rientrato in Italia le idee del il fashion blogger e trend setter iniziano a sbizzarrirsi diventando un punto di riferimento grazie anche alla collaborazione con Fabrizio Scotti, hair stylist di grande talento che potete incontrare nel suo salone Salomè Acconciatori.

Il Blog e l’attività di beauty consultant

Nasce così il Blog flavianobrutto.com, e l’idea di creare un salotto d’immagine e consulenza “Look maker” dove gli stessi, come Image Consultant e Personal Shopper, collaborano con le migliori griffe di moda e clienti VIP.

Con loro sembra di essere catapultati in un’altra atmosfera. Colori, moda e profumi sono il loro DNA, e diventano un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di un total look d’immagine, sia estetica che di moda. Creano lo stile di chi ama essere sempre alla moda, all’avanguardia per ogni occasione, e soprattutto riconoscibile.

Uniti, Brutto e Scotti fanno la forza, e per loro diventa una vera e propria missione trasformare, giocare con i vari look adattandoli per l’occasione perfetta.

In questi anni Flaviano Brutto, oltre ad occuparsi di moda e partecipare agli eventi più fashion della città dove vive, a Milano, si dedica anche all’arte e alla scrittura.

Nel percorso della sua carriera ha scritto tre romanzi, tra i quali Una vita non basta, che dovrebbe diventare un film.

A un party milanese ha recentemente incontrato una sua vecchia conoscenza, la famosa cantante italoamericana Wanda Fisher, la quale sembra stia lavorando ad una nuova hit con un video pazzesco in uscita, e Flaviano si rimette in gioco per una collaborazione con l’artista.

a cura di Ester La Uggi