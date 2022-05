A Monte Carlo, in occasione del Gran Premio di Formula Uno, reunion tra Falvio Briatore e le sue ex. Tra loro anche la Gregoraci

In queste ore una foto ha particolarmente attirato l’attenzione del web e vede protagonista Flavio Briatore. Il noto imprenditore è stato tra gli ospiti presenti al Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo e, insieme a lui, nel paddock è comparso in compagnia di Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum.

Per chi non lo ricordasse le tre sono accomunate dal fatto di essere ex di Flavio Briatore e con lui hanno condiviso relazione davvero importanti (e con due di loro ha avuto anche dei figli). Dal 1998 al 2003 è stato legato sentimentalmente a Naomi Campbell e nonostante gli anni trascorsi, hanno conservato una splendida amicizia. Stesso discorso vale anche per Heidi Klum ed Elisabetta Gregoraci. Con la bionda supermodella ha avuto una storia e dal loro amore a maggio del 2004 è nata Hélène Boshoven “Leni”. Il loro rapporto, però, alla nascita della figlia era già terminato.

A conquistare poi il cuore di Flavio Briatore è arrivata Elisabetta Gregoraci, con la quale si è sposato il 14 giugno 2008. Due anni più tardi hanno avuto un figlio, di nome Nathan Falco Briatore. Nel dicembre del 2017 Elisabetta e l’imprenditore hanno messo un punto al loro matrimonio, separandosi consensualmente. Abitano entrambi a Monte Carlo e trascorrono diverso tempo insieme anche per amore di Nathan.

E poche ore fa, proprio Flavio Briatore, attraverso i propri social ha postato degli scatti in loro compagnia, che anche Elisabetta Gregoraci e Heidi Klum hanno condiviso sui propri canali ufficiali. Tutti e quattro sono parsi felici e sorridenti, sintomo della grande armonia che si respira tra loro.

Questo testimonia quanto, nonostante la fine di un amore, si possa comunque mantenere un legame inossidabile tra due persone. Il gesto di Flavio Briatore ha conquistato il web e ha riscosso consensi positivi da parte del pubblico e non solo!

