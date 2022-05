Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Ieri vi abbiamo parlato della rottura tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci a poco dalle nozze. Oggi ci sono altre news su altri due ex volti noti della trasmissione. In questa calda domenica di fine maggio qualcuno ha notato degli strani movimenti nei profili social di una delle coppie più amate (ma anche discusse) del Trono Over di Uomini e Donne. Senza dubbio gli amanti del dating show e del gossip ricorderanno Sossio Aruta, protagonista anche del GF Vip 4, e Ursula Bennardo.

La coppia è stata spesso protagonista di alti e bassi e in queste ultime ore pare ci siano indizi che lasciano pensare come le cose tra loro non stiano andando per il verso giusto. La segnalazione è arrivata ad Amedeo Venza. L’opinionista sul proprio account Instagram ha condiviso il messaggio dell’utente oscurando il nome. Il fan di Uomini e Donne faceva notare come nelle scorse ore Sossio abbia postato una storia sospetta su Instagram. La foto in questione ritrae una candela che si sta via via consumando e la scritta: “Tutto ha un inizio e una fine”. Che sia una metafora e voglia dirci qualcosa? Al momento si tratta solo di ipotesi.

La storia Instagram di Sossio Aruta

Ma non è finita di certo qui. Perché sbirciando sul profilo di entrambi notiamo anche come Sossio Aruta e Ursula Bennardo abbiano addirittura smesso di seguirsi su Instagram.

I profili Instagram di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Questo ha lasciato pensare che, probabilmente, la storia tra Sossio e Ursula possa essere giunta al capolinea o che comunque stiano vivendo un periodo non semplice. I più escludono possa trattarsi di un problema momentaneo del social network, sarebbe una coincidenza troppo strana.

A parte la foto postata dall’ex cavaliere (che può significare tutto e nulla) non ci sono altri indizi. Gli ultimi post di coppia risalgono a 5/6 giorni fa, controllando sui profili Instagram di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Entrambi hanno utilizzato parole amorevoli e scatti dolcissimi insieme alla piccola Bianca.

Vedremo se nei prossimi giorni Sossio Aruta e Ursula Bennardo usciranno o meno allo scoperto e racconteranno cosa è accaduto realmente. Novella2000.it è a disposizione in caso i due volessero intervenire per confermare o smentire la notizia.

