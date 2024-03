Una donna e la madre 75enne rischiano di restare senza casa, Flavio Insinna le offre il suo aiuto in privato

NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

In queste ultime ore si sta molto parlando di Serena Scandellari, un’illustratrice che insieme alla madre di 75 anni sta per rimanere senza casa. A intervenire però è Flavio Insinna, che si offre di aiutare le due donne.

Il nobile gesto di Flavio Insinna commuove il web

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato nientemeno che Flavio Insinna. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Da qualche tempo, come forse qualcuno già saprà, a diventare virale è stata la storia di Serena Scandellari, un’illustratrice freelance di 48 anni che il prossimo 9 aprile si troverà senza casa insieme alla madre 75enne a causa di uno sfratto esecutivo per cessata locazione. In questi mesi così la donna le ha tentate tutte per trovare una soluzione, entrando anche in contatto con le istituzioni locali e diversi rappresentanti politici. Tuttavia a causa dei prezzi degli affitti a Bologna ed essendo una libera professionista senza un contratto a tempo indeterminato (richiesto dalla maggior parte degli affittuari), Serena non è riuscita a trovare un nuovo appartamento. Ma non solo.

Le diverse soluzioni che sono state proposte alla Scandellari sono risultate essere impossibili e così poco a poco la storia dell’illustratrice è diventata virale sui social e non solo. Ma cosa c’entra dunque il conduttore con questa faccenda?

Proprio questa mattina, Serena sui suoi profili ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da parte di Flavio Insinna, che si è offerto di aiutare lei e sua madre a trovare una nuova casa. Il messaggio postato dalla Scandellari con le parole dell’amato presentatore hanno così fatto il giro del web e non sono mancati i commenti commossi degli utenti.

Meanwhile, nel Mondo Migliore, agiscono le forze del bene, per tramite di alcuni esseri umani che hanno fatto della loro vita un esempio di generosità. @insinnaflavio #sfratto #Bologna pic.twitter.com/dBWd7KVDkr — Sere (@SereScandellari) March 28, 2024

Il nobile gesto di Insinna ovviamente non è affatto passato inosservato e ci si augura che a breve Serena e sua madre possano trovare una nuova casa.