Chi è Flavio Parenti? Età, vita privata, film e Instagram

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2023

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Flavio Parenti, interprete di Tancredi ne Il Paradiso delle Signore, dall’età, alla vita privata, alla carriera e ai film che l’hanno visto protagonista, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Flavio Parenti

Nome e Cognome: Flavio Parenti

Data di nascita: 19 maggio 1979

Luogo di Nascita: Parigi

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: attore

Fidanzata: Flavio è fidanzato con Eleonora Albrecht

Figli: Flavio ha una figlia, Elettra

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @flavioparenti

Flavio Parenti età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo della biografia di Flavio Parenti. L’attore nasce il 19 maggio 1979 a Parigi. La sua età è dunque di 43 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 83 cm. Sconosciuta invece l’informazione circa il suo peso.

Sappiamo che Flavio frequenta il liceo in Francia, il Centre international de Valbonne. In seguito frequenta la scuola del Teatro Stabile di Genova, ottenendo l’attestato di qualifica professionale d’attore.

Prima di andare a scoprire di più sulla sua carriera però vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti chiedono di sapere di più sulla vita privata di Flavio Parenti. Vediamo dunque tutte le informazioni in nostro possesso.

Sappiamo che l’attore è legato sentimentalmente da anni alla collega Eleonora Albrecht. Nel 2017 i due sono diventati genitori, quando è nata la loro figlia, Elettra. Proprio in merito alla nascita della bambina Flavio, in una vecchia intervista, ha affermato:

“Non c’è niente di più bello che occuparsi di una bambina appena nata. Cambiarla, cullarla, farle il bagnetto, vedere che lei si gira verso di me quando le parlo, scrutare tutte le facce che fa…I bambini piccoli sono un miracolo. Ogni minuto che passo lontano da Elettra mi sembra un minuto perduto”.

Andiamo a scoprire adesso dove seguire Parenti sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Flavio Parenti: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire dove seguire Flavio Parenti sui social? Andiamo a scoprirlo.

L’attore ha naturalmente un profilo attivo su Instagram, che vanta già diverse migliaia di follower.

Proprio sul noto social Flavio condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua compagna e a sua figlia, e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo in merito?

Carriera

La carriera di Flavio Parenti inizia ufficialmente nel 2002, quando dopo aver lavorato in campo pubblicitario, debutta in teatro con lo spettacolo Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht, di cui è anche aiuto regista. Inizia così a lavorare come attore, produttore e regista teatrale.

Successivamente inizia anche a lavorare in tv, e lo vediamo in un episodio della celebre sit-com Camera Café, e nella miniserie tv Eravamo solo mille, diretta da Stefano Reali. A seguire entra nel cast di Un Medico in Famiglia

Un Medico in Famiglia

Nel 2007 Flavio Parenti entra nel cast di Un Medico in Famiglia 5, dove interpreta il ruolo di Boris.

Nel 2008 appare per la prima volta sul grande schermo con il film Parlami d’amore, di Silvio Muccino. Lo troviamo poi nel cast de Il sangue dei vinti. Poco dopo torna anche in tv su Rai Uno con la miniserie tv Einstein. Dopo aver preso parte ad altri lavori, nel 2012 è tra i protagonisti del film To Rome with Love, di Woody Allen.

In seguito entra nel cast della serie cult Distretto di Polizia.

Distretto di polizia

La carriera di Flavio Parenti prosegue quando entra nel cast della nona e decima stagione di Distretto di Polizia, in un ruolo da protagonista,

Nell’autunno 2013 appare in televisione come protagonista nella fiction Un matrimonio. L’anno seguente torna a far parte del cast di Un medico in famiglia 9. Prende poi parte al film di Peter Greenaway Goltzius and the Pelican Company. Nel 2017 interpreta Raffaello Sanzio nella pellicola Raffaello – Il principe delle arti. Nel 2021 lo vediamo nella serie TV Leonardo.

A seguire nel 2022 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore

Nel 2022 Flavio Parenti entra ufficialmente nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta il ruolo di Tancredi di Sant’Erasmo. Il giovane imprenditore piemontese è il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) e il fratello maggiore di Marco (Moisé Curia). Tancredi è anche il marito di Matilde. Proprio in merito al suo personaggio, Flavio afferma:

“È un personaggio dai mille strati, è come una cipolla. Più togli strati, più ne trovi di nuovi. È molto difficile chiuderlo in una unica dimensione: è buono? Cattivo? È molto complesso”.

Vediamo ora l’elenco di film e programmi tv ai quali ha preso parte Parenti.

Film e programmi tv

Ecco tutti i film con protagonista Flavio Parenti:

Parlami d’amore

Il grande spettacolo

Colpo d’occhio

Il sangue dei vinti

Tris di donne e abiti nuziali

Io sono l’amore

Le ombre rosse

Un altro mondo

To Rome with Love

Goltzius and the Pelican Company

Maraviglioso Boccaccio

The Space Between

Raffaello – Il Principe delle Arti

Supereroi

Darkling (Mrak)

Questi invece i programmi tv a cui ha partecipato Flavio:

Camera Café

Radio Sex

Eravamo solo mille

Un medico in famiglia

Einstein

Services sacrés

Distretto di Polizia

Cenerentola

La vita che corre

Un matrimonio

Un marito di troppo

Seven and Me

1993

Mentre ero via

Meraviglie – La penisola dei tesori

Ulisse – Il piacere della scoperta

Leonardo,

Il paradiso delle signore