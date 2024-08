Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla lunghista Larissa Iapichino, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Larissa Iapichino

Nome e Cognome: Larissa Iapichino

Data di nascita: 18 luglio 2002

Luogo di nascita: Borgo San Lorenzo

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: lunghista

Fidanzato: non sappiamo se abbia un fidanzato

Figli: Larissa non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @larissaiapichino

Larissa Iapichino età e biografia

Andiamo a scoprire di più sulla biografia di Larissa Iapichino e vediamo dove vive oggi, la sua età e le informazioni circa l’altezza e il peso. La campionessa europea è nata il 18 luglio 2002 a Borgo San Lorenzo, comune della città di Firenze.

La sua età dunque è di 22 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 71 centimetri, mentre il suo peso è di 56 kg.

Sappiamo che sua madre è la campionessa Fiona May, mentre suo padre è l’astista Gianni Iapichino. Larissa ha anche una sorella, Anastasia. Oggi la Iapichino vive a Firenze.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Larissa Iapichino abbiamo diverse informazioni.

Nel 2021 infatti la campionessa ha ufficializzato la relazione con il cestista Vittorio Bartoli.

Tuttavia a oggi non è chiaro se i due stiano ancora insieme e se Larissa abbia un fidanzato.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire la Iapichino sui social.

Dove seguire Larissa Iapichino: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Larissa Iapichino sui social? Vediamo cosa sappiamo.

La lunghista ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta ben 100 mila follower.

Sul suo profilo la campionessa condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

Andiamo a scoprire cosa ha fatto Larissa Iapichino, dove si allena la campionessa e qual è il suo record personale. La figlia di Fiona May attirò per la prima volta l’attenzione del mondo dello sport all’età di 16 anni, quando durante il campionato italiano allievi 2019 di Agropoli saltò 6,64 m, segnando il record come miglior prestazione italiana under 18 e under 20 e miglior prestazione mondiale stagionale under 20, entrando anche tra le dieci migliori prestazioni italiane di sempre.

In seguito nel febbraio 2020, Larissa superò il suo stesso record personale ai campionati italiani juniores indoor di Ancona, portandolo a 6,40 m. Il 16 luglio dello stesso anno, al meeting di Savona, saltò invece 6,80 m, e la sua diventò la seconda miglior prestazione italiana di sempre dopo quella di sua madre Fiona May, undicesima di sempre under 20 e quinta miglior prestazione mondiale dell’anno.

L’anno seguente, agli assoluti indoor di Ancona, Larissa Iapichino saltò la misura di 6,91 m, che eguaglia il primato al coperto conseguito da Fiona May e costituisce inoltre il nuovo record mondiale under 20. La campionessa ottenne così la qualificazione ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, ai quali però non partecipò a causa di una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco.

Dopo essere guarita, nel marzo 2023 si aggiudicò la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul, segnando nuovo record italiano indoor con la misura di 6,97 m. Nel luglio dello stesso anno conquistò la medaglia d’oro ai campionati europei under 23 di Espoo con 6,93 m. Si aggiudicò poi la vittoria al meeting Herculis di Monaco con la misura di 6,95 m, suo nuovo record personale outdoor. Ad agosto 2023 si classificò al quinto posto ai campionati mondiali di Budapest con 6,83 m.

Nel 2024 prende parte ai mondiali indoor di Glasgow, dove si classifica al settimo posto. A giugno dello stesso anno vince la medaglia d’argento agli europei casalinghi di Roma. Ma quanto ha saltato Larissa? La campionessa conquista il secondo posto saltando 6,94 m e viene premiata da sua madre Fiona May. Ma chi ha vinto gli Europei atletica 2024? A classificarsi al primo posto è la tedesca Malaika Mihambo. Larissa la ritroviamo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha superato in scioltezza le qualifiche, per giocarsi poi una medaglia in finale.

Oltre ai successi sportivi, non tutti ricordano che in passato, quando era ancora una bambina, Larissa Iapichino ha preso parte anche alla celebre pubblicità della merendina Kinder Fetta al Latte, proprio in compagnia di mamma Fiona.