Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

Amici 22

Arisa ha incontrato Wax in studio per un duro rimprovero in seguito ai fatti di Capodanno ad Amici 22

Il rimprovero di Arisa a Wax ad Amici 22

Oggi, 18 gennaio 2023, il daytime di Amici 22 si è aperto con uno spezzone di ciò che è accaduto domenica pomeriggio. Oltre all’eliminazione di alcuni allievi in seguito ai misteriosi fatti di Capodanno, Wax è stato ripreso da Maria De Filippi per un atteggiamento poco consono verso Arisa. Quest’ultima, quindi, lo ha chiamato più tardi in una delle sale della scuola per parlargli. La sua voce si è fatta molto seria e lo ha rimproverato:

“Dove arriva il tuo senso critico? Per quanto tempo ha pensato la tua parte stupida? Se sei intelligente e consapevole dell’opportunità che ti ha dato la vita, quel pensiero lo scacci via. Io ti ho dato tantissime possibilità, ti ho sempre fatto venire fuori in maniera più indolore. Se fai una cosa del genere non mi dimostri che sei cresciuto. Tutto il carisma ti è servito per tirarti dietro delle persone e far fare loro delle cose. Stai facendo finta o hai a cuore davvero la crescita personale che ti stiamo offrendo?“

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni Wax viene convocato dalla prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/MxwkDUpFKi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

Arisa, quindi, ha continuando affermando che in quel momento ha dimostrato di essere molto immaturo e “stupidotto“. Ha sottolineato il poco rispetto dimostrato verso la struttura che lo ospita: “Questa non è casa tua“. Tanti dei compagni non hanno seguito la sua scia quella notte: “Ridi e scherzi, ma qui l’obiettivo è riuscire a diventare dei professionisti, studiare“. Poi è arrivato l’ultimatum, ovvero se verrà di nuovo coinvolto in un provvedimento disciplinare la maglia gli verrà tolta. La sua replica è stata: “Me la levo anche da solo, guarda“. Ma la professoressa di Amici 22 l’ha subito interrotto:

“Te la levi da solo? Vabbè. Perché questa volta non te la sei levata da solo? Perché tu decidi anche quando ti togli la maglia, quando esci, quando entri… Quando la gente ti parla e tu ai le spalle… Ma non ti montare la testa. Ogni tanto sei insolente. Ma non è giusto rispetto a chi ti ha scelto e ti ha voluto qua dentro. Non nutri verso di noi la stessa stima che proviamo verso di te. Ci hai deluso“.

Parole molto forti quelle di Arisa verso Wax. Il cantante ha chiesto scusa a tutti per il comportamento. Seguiteci per altre news. (QUI IL VIDEO).