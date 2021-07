1 Floriana Angelica senza trucco

Tra i protagonisti assoluti della nuova edizione di Temptation Island ci sono Floriana Angelica e Federico Rasa. Come sappiamo i due sono fidanzati da due anni, e a voler partecipare al reality è proprio lei, che stufa di alcuni comportamenti del suo compagno ha deciso di scrivere alla redazione. Queste le sue dichiarazioni nel video di presentazione:

“All’inizio andava tutto bene. Dopo un po’, però, ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio. E diciamo, anche a darmi un po’ per scontata. Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate. Lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano”.

A Temptation Island sono così emersi numerosi problemi tra Floriana Angelica e Federico Rasa. Quest’ultimo all’interno del villaggio si è non solo avvicinato alla single Vincenza, ma ha anche speso delle forti parole per la sua compagna. Proprio a programma iniziato infatti Federico ha accusato Floriana, tra le altre cose, di non truccarsi per lui quando è in casa e di non curarsi nei momenti di intimità. All’interno del reality tuttavia la Angelica si è mostrata sempre in splendida forma e proprio il suo trucco, in particolare per quanto riguarda il rossetto, è finito al centro dell’attenzione del web. Nel corso dell’ultima puntata però, mentre vedeva un video di Federico nel pinnettu, per la prima volta Floriana si è mostrata senza trucco, apparendo più bella che mai! A quel punto gli utenti sui social hanno speso delle bellissime parole per la Angelica, che ha del tutto sorpreso il web!

In molti hanno infatti sottolineato, con ragione, come Floriana senza trucco, al naturale, sia ancora più bella, e come non abbia nulla da invidiare alle altre ragazze. Nel mentre sempre nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la Angelica ha richiesto il falò di confronto anticipato. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.