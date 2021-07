Chi è Federico Rasa di Temptation Island 2021? Età e Instagram

Ciò che sappiamo sul concorrente di Temptation Island 2021 Federico Rasa. Età, Instagram, vita privata e fidanzata Floriana.

Chi è Federico Rasa

Nome e Cognome: Federico Rasa

Data di nascita: 1987

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: barista, gestisce il bar del suocero

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @federicorasa

Federico Rasa biografia ed età

Chi è Federico Rasa di Temptation Island 2021? La sua età corrisponde a 34 anni e lavora come barista gestendo il bar del suocero. Non abbiamo altri dettagli sulla sua vita quotidiana. Non sappiamo nemmeno la sua altezza o dettagli sul suo percorso di studi.

Forse la popolarità che le darà il programma ci aiuterà ad avere ulteriori news su di lui. Per il momento cerchiamo di capire se è possibile seguirlo sui social.

Dove seguire Federico Rasa: Instagram e social

Purtroppo su Facebook non troviamo traccia di una pagina privata di sua proprietà. Una cosa diversa accade su Instagram dove troviamo un profilo, ma bisogna richiedere il permesso per accedervi. Molto probabilmente i profili sui social esistono, ma al momento sono stati nascosti o, appunto, resi inaccessibili. Questo per non fare degli spoiler sul futuro della coppia.

Molto probabilmente, infatti, soltanto alla fine di Temptation Island gli account torneranno attivi. Non ci rimane, quindi, che attendere il falò di confronto con Federico per scoprire come andrà la loro storia.

Scopriamo, ora, qualche dettaglio in più sulla vita privata di Federico Rasa.

Vita privata: la fidanzata Floriana

Sappiamo davvero molto poco della vita privata di Federico Rasa, concorrente a Temptation Island 2021. Non abbiamo idea di chi siano i suoi genitori o se abbia fratelli o sorelle. Qualche informazione in più l’abbiamo sotto il punto di vista sentimentale.

Dal 2019, infatti, ha una storia con Floriana. Entrami vengono da Palermo e hanno una differenza d’età di 13 anni. Lei è del 2000. La ragazza, come riporta anche TVBlog, poi, ha voluto fare una piccola panoramica sul loro rapporto:

All’inizio andava tutto bene. Dopo un po’, però, ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio. E diciamo, anche a darmi un po’ per scontata. Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano.

Cosa ha spinto, quindi Federico Rasa e la fidanzata a partecipare a Temptation Island 2021?

Temptation Island 2021

A differenza del desiderio di Floriana di capire se per loro c’è ancora una possibilità, la risposta di Federico Rasa sulla sua partecipazione a Temptation Island 2021 è un po’ diversa. Lui, infatti, nel video di presentazione che possiamo trovare anche sul profilo Instagram del programma ha detto:

Io farò questa esperienza mettendomi in gioco al cento per cento. Vado lì e quello che succede succede.

Cosa accadrà ai due fidanzati durante la loro permanenza nel reality? Lo scopriremo presto, nel frattempo ecco le altre coppie.

Le coppie di Temptation Island 2021

Federico Rasa partecipa a Temptation Island 2021 con il la fidanzata Floriana, come abbiamo già detto. Ma non saranno i soli a prendere parte alla versione NIP, ovviamente. Anche altre coppie li affiancheranno. Ecco, perciò, di chi si tratta:

A seguirli nel loro viaggio dei sentimenti, come sempre Filippo Bisciglia. Cosa sappiamo sul percorso dei due innamorati? Vediamolo insieme.

Il percorso di Federico Rasa a Temptation Island

Il programma ha inizio mercoledì 30 giugno 2021. Non appena avremo maggiori informazioni sul loro percorso, settimana dopo settimana, su Federico e la sua compagna di vita.

Prima puntata di Temptation Island 2021

I problemi della coppia vengono a galla già dalla prima puntata. Il primo a tirare fuori tutto è proprio Federico Rasa. Racconta di annoiarsi ormai con la fidanzata perché hanno cominciato a fare una vita monotona, cosa che lui detesta. In più lamenta il fatto che Floriana non si trucca in casa per lui e anche nei momenti di intimità spesso indossa indumenti poco sexy. Inoltre lo vediamo avvicinarsi alla tentatrice Vincenza.

