Floriana Secondi ammette di aver fatto i suoi bisogni accanto a Zequila (che dormiva) – VIDEO

1 Floriana Secondi e i bisogni mentre è legata a Zequila

A L’Isola dei famosi 2022 c’è chi partecipa in coppia e chi è single. Per questo motivo i single entrati fino a questo momento sono stati accoppiati e per farlo sono stati usati degli elastici. Tra queste coppie c’è quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila, che per questa situazione non vanno molto d’accordo.

Sono due persone dai caratteri molto particolari e questo ritrovarsi legati e dipendere l’uno dall’altra in qualsiasi situazione li ha portati dopo soli tre giorni ad avere vari litigi anche molto forti. Di questo ne hanno parlato anche nella puntata del reality andata in onda ieri, giovedì 24 marzo. E proprio in questa circostanza l’ex gieffina ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

I due naufraghi parlavano del fatto che si sono ritrovati a dover fare i propri bisogni mentre erano legati, quindi è stato un po’ imbarazzante. Così Floriana Secondi ha detto che lei si vergognava e si bloccava nel farli con lui vicino. Per questo motivo non lo svegliava la notte e faceva dove capitava.

Queste le sue parole: “Andare in bagno legati, veramente ho superato me stessa. Io la notte per non dargli fastidio neanche mi alzo per le mie necessità. Mi sentivo a disagio, non sembra ma io sono molto pudica. La facevo dove stavo, accanto allo stoino”.

Le parole di Floriana hanno fatto subito reagire i presenti in studio. E proprio Nicola Savino ha commentato nel suo modo sempre ironico: “Che bello, che carineria. Non ti sveglio ma ti pis*io addosso. È quel calore che ti fa dormire”.

Potete vedere il video di quanto successo QUI (dal minuto 3 più o meno).

Vediamo chi è andato in nominatio in questa ultima puntata…