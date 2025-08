Ecco le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit. Dal 4 all’8 agosto 2025 non mancano le sorprese. Scopri la trama delle puntate della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity dalle 14:20.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4 agosto

Le anticipazioni di Forbidden Fruit iniziano con un duro colpo per Yildiz: Ender fa ascoltare a Halit delle registrazioni in cui Sengul racconta i presunti trucchi della ragazza per sposarlo.

Anche se Sengul cerca di giustificarsi parlando di sfogo momentaneo, la situazione degenera.

Halit non difende Yildiz, che decide di abbandonare la villa e trasferirsi nel suo vecchio appartamento.

In difficoltà, chiede a Zeynep di tornare in Turchia. Zeynep avvisa Cem della sua imminente partenza.