Per la settimana prossima intrighi, liti ed emozioni sono gli ingredienti per le appassionanti anticipazioni di Forbidden Fruit: la trama dal 16 al 21 febbraio.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit e la trama dal 16 al 21 febbraio

Forbidden Fruit con le anticipazioni e la sua trama avvincente dal 16 al 21 febbraio, ci porta verso una settimana ricca di emozioni e colpi di scena.

L’appuntamento con la terza stagione delle puntate della dizi turca è previsto dal lunedì al venerdì alle 14:15 e il sabato alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 16 febbraio

Iniziamo subito e scopriamo cosa ci riservano le anticipazioni di Forbidden Fruit del 16 febbraio.

La trama informa che Sahika attacca Zehra per aver partecipato alla festa organizzata da Yildiz. La ragazza però si difende, dichiarando di essere dalla sua parta.

Aysel intanto accusa uno strano malore e viene portata in ospedale. Yildiz teme che dietro tutto questo sia un piano di Sahika e teme che in realtà il bersaglio non fosse la domestica, ma lei.

