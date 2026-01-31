Ender è dispersa nel Bosforo, Yildiz scopre di essere incinta: le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 febbraio
La prossima settimana nella serie turca Forbidden Fruit cosa succederà?
Andiamo a scoprire le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit dal 2 al 7 febbraio: cosa succede nelle prossime puntate.
Forbidden Fruit anticipazioni 2 febbraio
Apriamo le anticipazioni di Forbidden Fruit con la trama del 2 febbraio.
Ender incontra Philip, il figlio del defunto marito di Sahika e lui rivela alla donna una verità sconvolgente.
In ansia per Erim, Ender corre da Halit per raccontargli la situazione, ma quando contatta il ragazzo affinché confermi il suo racconto, scopre che non può più aiutarla.