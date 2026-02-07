Sahika trama alle spalle di Yildiz, che vuole vendicarsi: le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio
Scopri trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio
Con l’inizio della terza stagione (di sei totali) la trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio ci regalano nuove emozioni. Scopriamo cosa succede nelle prossime puntate della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit anticipazioni trama 9 febbraio
Sahika ha un quadro ben preciso in mente: estromettere Yildiz a ogni costo.
Per tale ragione sfrutta la sensibilità di Halit verso il desiderio di avere un altro figlio maschio.
Lei manipola Erim, affinché possa convincere suo padre a relegare la bionda negli alloggi dedicati alla servitù così da restare lontana da famiglia.