Scopri trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio

Con l’inizio della terza stagione (di sei totali) la trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 9 al 14 febbraio ci regalano nuove emozioni. Scopriamo cosa succede nelle prossime puntate della serie turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit anticipazioni trama 9 febbraio

Sahika ha un quadro ben preciso in mente: estromettere Yildiz a ogni costo.

Per tale ragione sfrutta la sensibilità di Halit verso il desiderio di avere un altro figlio maschio.

Lei manipola Erim, affinché possa convincere suo padre a relegare la bionda negli alloggi dedicati alla servitù così da restare lontana da famiglia.