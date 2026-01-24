Forbidden Fruit anticipazioni trama puntate dal 26 al 31 gennaio
Scopriamo le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 26 al 31 gennaio
Siete curiosi di conoscere le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit dal 26 al 31 gennaio? Cosa succede nelle puntate della settimana
Forbidden Fruit anticipazioni 26 gennaio
Fan delle serie turche a rapporto! Ecco qui tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit per le puntate della settimana che va dal 26 al 31 gennaio.
Sikti fa vedere ad Halit delle foto dove è ritratta Yildiz consegnare a Sevda una busta con dei soldi.
A questo punto Halit vuole saperne di più e interroga la segretaria del suo avvocato, che inizialmente nega.
Solo in un secondo momento Sevda ammette di avere ricevuto dei soldi da Yildiz per sedurlo. L’obiettivo? Ottenere una somma maggiore in caso di divorzio.
Come una furia Halit caccia di casa Yildiz e avvia subito tutta la procedura per la separazione.