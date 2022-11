NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

Francesco Totti

Il primo red carpet di Francesco Totti e Noemi

Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, per Francesco Totti la relazione con Noemi Bocchi va a gonfie vele. I due, infatti, stanno cercando casa e presto andranno a vivere insieme. Di recente sono state anche date delle informazioni in merito a un appartamento che erano andati a vedere:

“Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione“.

Di lì a poco si sono fatti vedere per la prima volta allo stadio insieme a vedere una partito da calcio. I paparazzi, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire l’occasione per fotografarli e divulgare le immagini in tutta Italia. In queste ultime ore, invece, come vediamo anche dalla foto qui sotto, li possiamo notare sul loro primo rad carpet. Lui ha indossato uno smoking nero e lei un abito con una scollatura vertiginosa.

Mano nella mano, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono quindi presentati a Dubai all’evento dedicato ai Globe Soccer Awards, dove il calciatore è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A. Pare che i due si siano anche messi a scherzare con i fotografi e abbiano rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mondo del calcio e ai prossimi Mondiali in Qatar. Al momento Ilary Blasi non ha commentato nulla e non sappiamo nemmeno se lo farà mai. In caso vi forniremo ulteriori dettagli. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.