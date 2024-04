Rissa a Forum in diretta, Barbara Palombelli minaccia di interrompere la puntata (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Forum

Se dovessimo descrivere la puntata di Forum di ieri, non si potrebbe che utilizzare la parola “esplosiva”. Si è verificata infatti una rissa tra i due protagonisti di una storia, durante la diretta. Barbara Palombelli è stata costretta a intervenire e ha minacciato di interrompere la puntata!

La rissa a Forum

Non solo Belve e l’intervista attesissima a Fedez. A far parlare è stato un altro episodio che si è verificato a Mediaset. Una puntata ad altissima tensione ieri a Forum, programma presentato da Barbara Palombelli in onda su Canale 5 prima del TG5. Durante l’appuntamento di martedì 9 aprile due protagonisti in studio sono quasi arrivati alle mani.

A dividerli ci ha pensato Paolo Ciavarro insieme a due tecnici di Forum, desolati per l’episodio oltre i limiti. L’accaduto sta facendo molto parlare sui social e il video è diventato virale. Ma cosa è successo e per quale motivo si è arrivati a tanto?

Al centro del racconto una situazione familiare piuttosto delicata. Una donna si è rivolta a Forum per chiedere a suo marito di aiutare il figlio da un punto di vista economico. Figlio che purtroppo ha dei problemi con la droga. L’uomo però non ha voluto cedere, spiegando di non avere alcuna intenzione di cacciare fuori un soldo. Poco dopo in studio ha fatto il suo ingresso il ragazzo che, a passo deciso, si è scagliato contro il marito di sua madre ed è esplosa la rissa tra i due.

Incredibile rissa nel programma #Forum di Canale 5. E poi si mettono paletti ai reality per molto meno. Verranno presi provvedimenti? #AscoltiTv #ForumMediaset pic.twitter.com/T3pbYXkxAu — Boomerissima (@Boomerissima) April 9, 2024

Barbara Palombelli minaccia di interrompere la puntata

Poco dopo, quando la situazione a Forum sembrava essersi contenuta, Barbara Palombelli ha pensato bene di intervenire. Ha invitato il ragazzo a calmarsi, altrimenti avrebbe dovuto lasciare lo studio. Peraltro sempre la conduttrice, ha chiesto ai suoi collaboratori di portare degli indumenti per il ragazzo, che si era presentato con una canotta.

“Sinceramente non va bene. Adesso qualcuno dal reparto della sartoria ci deve dare una camicia, una giacca. C’è anche un limite”, ha detto la conduttrice di Forum piuttosto seccata. Uno degli ospiti ha commentato: “Mai visto una cosa così tanto orribile”.

In generale la situazione è parsa piuttosto tesa, con il ragazzo che continuava ad attaccare tutti. A quel punto Barbara Palombelli, che oggi ha voluto ricordare la sorella di Alessandro Gassmann, ha minacciato di interrompere la puntata. Per porre fine al tutto, il giovane ha affermato: “Me ne vado via io adesso…”. Si è trattato dunque di un fatto oltre i limiti a Forum, per fortuna però Barbara Palombelli è riuscita a gestire il tutto in maniera egregia!