Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Belve Francesca Cipriani

Divertenti gaffe ieri sera a Belve da parte di Francesca Cipriani. La soubrette ha non solo scambiato Herman Hesse per Hermès, ma anche Giulio Cesare (a quanto pare) è diventato il suo macellaio. Il momento è diventato virale sui social!

Le gaffe di Francesca Cipriani

A Belve ieri sera Francesca Cipriani si è messa a nudo, raccontando molto di sé. Non è mancata però qualche gaffe da parte della soubrette, che ai microfoni di Francesca Fagnani ha fatto parecchia confusione!

La conduttrice ha ripreso una frase che Francesca Cipriani avrebbe detto in un’intervista: “Lei ha detto che a scuola ha amato molto Siddharta…”, le ha domandato la Fagnani. Dopo aver sgranato gli occhi la showgirl ha risposto: “Non mi risulta. Amavo un po’ tutti”, ha aggiunto scatenando delle risate in studio.

Francesca Fagnani dalla sua ha provato a suggerire: “Ma penso si riferisse al libro di Hermann Hesse?”. Presa dal momento Francesca Cipriani di tutta risposta ha esclamato: “Di Hermès”. Probabilmente pensava che si stesse parlando del noto marchio francese conosciuto in tutto il mondo. Ovviamente quanto detto ha suscitato l’ilarità del pubblico. Anche Francesca Cipriani non è riuscita a resistere, per poi esclamare: “Rinuncio alla domanda”.

belve francesca fagnani francesca cipriani siddharta libro di hermann hesse di hermès ? pic.twitter.com/5z1DvIXm0z — spirito archive (@sidespirito) April 8, 2024

Ma non solo, perché c’è stato un altro momento particolarmente esilarante: “Lei ha detto una volta: ‘Digli a Cesare, quello che è di Cesare…ma cosa gli doveva dire? Semmai è ‘Dai a Cesare, quello che è di Cesare’, giusto?“, ha chiesto con aria divertita Francesca Fagnani.

Sicura nel dare la sua risposta, Francesca Cipriani ha detto: “Digli, o dai, per me è la stessa cosa. Che poi Cesare, potrebbe essere chiunque, anche il macellaio di turno”. La Fagnani non è riuscita a non replicare: “Veramente è un brano del Vangelo”. “Allora non si scherza”, ha puntualizzato la Cipriani. Per chiudere l’intervento la conduttrice ha detto: “E allora lo dica bene”.

La chiacchierata si è spostata poi su altri argomenti. Francesca Cipriani ha confessato i motivi che l’hanno spinta a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica, ma anche com’è andata a finire la querelle con il Divino Otelma!