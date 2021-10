Alfonso Signorini ha ripreso Francesca Cipriani in diretta al GF Vip per il modo che ha avuto di camminare verso la stanza delle nomination

Verso la fine della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rimproverato Francesca Cipriani per il modo in cui è andata verso la stanza delle nomination. Questa sera, infatti, solo le donne possono essere nominate. Per tale ragione il conduttore le ha fatte dirigere verso la sala apposita, così da farle palesi. Purtroppo il presentatore ha notato una camminata provocante della showgirl:

Mentre vi accomodate vorrei dare un consiglio di glamour a Francesca. Ti prego, quando cammini non c’è bisogno che cammini mostrando le mutande con la gonna allargata. Tieni le mani a posto e la gonna… Perché tu cammini con su il sipario, sollevando i lembi della gonna e si vedono le mutande. Non è educato.

Francesca Cipriani, quindi, si è giustificata: “Chiedo scusa, non me ne sono accorta. Però ho un body, le mutande e altre cose. Ho tutto“. Il tutto, alla fine, si è risolto con una risata da parte di tutti, lo studio compreso. Anche grazie alla sempre prorompente allegria e simpatia che caratterizza la gieffina.

