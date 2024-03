Francesca Cipriani contro Chiara Ferragni: “Non so come faccia a dormire sonni tranquilli”

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Chiara Ferragni Ferragnez Francesca Cipriani

In attesa di vederla a Belve, Francesca Cipriani ha commentato il caso Ferragnez e in particolare in ciò in cui è coinvolta Chiara Ferragni

Ospite di Belve nella stessa puntata in cui ci sarà Fedez, Francesca Cipriani ha parlato un po’ proprio dei Ferragnez e in particolare di Chiara Ferragni. Non si è addentrata tanto sulle voci di divorzio della coppia, ma piuttosto ha commentato il caso del pandoro e della beneficenza. E ha mosso una critica verso l’influencer.

La critica di Francesca Cipriani a Chiara Ferragni per il pandoro-gate

Partirà molto presto in onda la nuova edizione di Belve che vedrà protagonisti ospiti davvero interessanti. Tra questi ci sarà anche Fedez di cui sono già uscite alcune anticipazioni riguardo le sue dichiarazioni. La puntata con lui presente sarà la seconda e ci sarà anche l’intervista a Francesca Cipriani.

A tal proposito, il sito Tag24 ha chiesto qualche dichiarazione in anteprima alla Cipriani che però su Belve non si è sbilanciata. Ha invece commentato altro, come ad esempio il caso Ferragnez. “Sono molto dispiaciuta perché comunque una separazione non è mai bella e loro hanno anche due bimbi, quindi mi rattrista”, ha detto la showgirl parlando proprio della coppia.

Inoltre ha commentato il caos che gira intorno proprio a Chiara Ferragni per il pandoro-gate e tutto quello che ne è scaturito. A tal proposito Francesca Cipriani ha mosso una critica nei confronti dell’influencer andando proprio contro di lei. Ha infatti dichiarato:

“Sono molto dispiaciuta anche per il fatto che la Ferragni abbia fatto delle mosse sbagliate e spiacevoli. La beneficenza è una cosa importante e non si scherza su queste. Non si possono fare, come dice lei, degli errori di comunicazione. Poi ha riparato, tra virgolette, donando i soldi che doveva dare, però se non ci fossero stati dei controlli non l’avrebbe fatto ed è molto triste. Io non farei mai una cosa del genere. Non so come faccia a dormire sonni tranquilli, perché i bambini hanno bisogno davvero e non si fa così”.

Intanto la Cipriani in amore è felicissima col marito. Dice che sono come Sandra e Raimondo.