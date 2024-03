Fedez, messaggio a sorpresa del cognato Riccardo dopo l’addio a Chiara: la reazione del rapper

Social

Andrea Sanna | 30 Marzo 2024

Fedez

Ieri in occasione del compleanno della nonna di Fedez, l’unico a esporsi della famiglia Ferragni è il cognato Riccardo Nicoletti (nonché marito di Francesca e cognato di Chiara). La reazione del rapper non si è fatta attendere.

Il messaggio del cognato di Fedez

Su Instagram ieri Fedez ha festeggiato il compleanno della sua amata nonna Luciana. La signora ha spento 93 candeline e suo nipote non ha potuto fare a meno di dedicarle un bel post, come già dedicato in altre occasioni anche in momenti difficili.

Ciò che è balzato all’occhio, però, non sono soltanto le bellissime parole che Fedez ha riservato alla sua nonna. I fan del rapper si sono soffermati anche sui commenti, curiosi di capire se ci sarebbero state delle mosse social da parte della famiglia Ferragni, data la crisi in corso con Chiara.

Questa ha generato anche una spaccatura tra Fedez e le sorelle di Chiara, dato che entrambe (sia Valentina che Francesca) hanno smesso di seguirlo sui social e lui ha fatto lo stesso. A colpire però come detto è stato il festo da parte di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni.

L’unico a esporsi pubblicamente in questa ricorrenza importante pare sia stato proprio lui. Il musicista è il marito di Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ed evidentemente nonostante l’accaduto ha voluto compiere un gesto carino nei confronti della nonna di Fedez. Come? Riccardo Nicoletti ha commentato il post: “Auguri”, accompagnando il messaggio con un cuoricino rosso. Gesto che a quanto pare è stato molto apprezzato dal rapper, il quale a sua volta ha lasciato un bel like di risposta.

Il commento di Riccardo Nicoletti sotto al post di Fedez

Un gesto sicuramente distensivo che, però, non sembra placare i malumori all’interno della coppia. Il gossip intorno a Fedez e Chiara Ferragni prosegue e non mancano le curiosità anche sui due appartamenti di Como e CityLife. Così come non è passata inosservata l’indiscrezione delle lacrime di Fedez durante la registrazione dell’intervista a Belve con Francesca Fagnani.

Una situazione parecchio delicata e complessa che ci si augura possa risolversi con un lieto fine.