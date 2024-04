NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Belve

Tra gli ospiti di Belve stasera ci sarà anche Francesca Cipriani, che nel corso dell’intervista è tornata a parlare di Belen Rodriguez, lanciando una stoccata alla showgirl argentina.

Le parole di Francesca Cipriani su Belen

Sono ormai anni che il pubblico ha imparato a conoscere Francesca Cipriani, che senza dubbio a oggi è una delle protagoniste assolute dello spettacolo italiano. Proprio stasera l’ex concorrente del Grande Fratello tornerà in tv e prenderà parte alla seconda puntata della nuova edizione di Belve. Tra gli ospiti della trasmissione di Francesca Fagnani dunque, oltre a Fedez e ad Alessandro Borghi, ci sarà anche la Cipriani, che è pronta a raccontarsi senza filtri. Tuttavia, stando alle prime anticipazioni emerse in rete, pare che nel corso della chiacchierata Francesca non si sia affatto risparmiata. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Non tutti sanno che in passato la Cipriani ha lanciato una stoccata a Belen Rodriguez, spendendo parole non dolci nei suoi confronti e affermando: “Una conduttrice, come tante altre straniere, messa in tv non per il talento ma per l’aspetto”. Le parole dell’ex gieffina ovviamente all’epoca non passarono affatto inosservate e così adesso si è tornato a parlare dell’argomento.

Proprio la Fagnani infatti, nel corso dell’intervista a Belve, ha chiesto a Francesca Cipriani se direbbe nuovamente quelle parole su Belen Rodriguez. A quel punto la showgirl, confermando il suo pensiero, ha dichiarato senza pensarci due volte: “Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego”.

Sempre stando alle anticipazioni, nel corso della chiacchierata a Belve ci sarà spazio anche per affrontare momenti dolorosi del passato della Cipriani. Francesca infatti, raccontandosi a cuore aperto, ha ammesso: “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori”.