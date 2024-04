NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Fedez

Nel corso dell’intervista a Belve in onda questa sera, Fedez ha raccontato di aver tentato il suicidio in passato

Non si parlerà solo di Chiara Ferragni nel corso dell’intervista di Fedez a Belve. Il rapper infatti durante la chiacchierata con Francesca Fagnani ha anche rivelato di aver tentato il suicidio.

La confessione di Fedez

C’è grande attesa per l’intervista di Fedez a Belve, che andrà in onda questa sera su Rai 2. Già lo scorso anno come sappiamo il rapper sarebbe dovuto arrivare nel salotto televisivo di Francesca Fagnani, tuttavia a causa di alcuni problemi con l’azienda l’ospitata era stata bloccata. Stavolta però non ci sono stati ostacoli e così solo pochi giorni fa Federico ha registrato l’intervista, che nelle ultime ore sta già facendo discutere il web. Il cantante infatti per la prima volta affronterà senza filtri la questione della crisi con Chiara Ferragni, rivelando i motivi che hanno portato alla separazione dall’imprenditrice digitale. Ma non solo.

LEGGI ANCHE: Alessandro Borghi senza filtri a Belve: “Ossessionato dal sesso. Con un uomo? Mai dire mai” (VIDEO)

Stando alle prime anticipazioni emerse infatti pare che il rapper, proprio mentre parlava di sua moglie, sia scoppiato in lacrime. Lucia come se non bastasse ha anche voluto ufficialmente smentire i presunti tradimenti all’influencer, sottolineando come l’allontanamento non sia stato dovuto a terze persone.

LEGGI ANCHE: Francesca Cipriani torna a parlare di Belen a Belve: la stoccata

L’intervista di Fedez a Belve però non sarà incentrata solo ed esclusivamente su Chiara Ferragni. Durante la chiacchierata con la Fagnani infatti il cantante è andato anche indietro nel tempo, rivivendo gli anni dell’adolescenza. A quel punto Federico ha fatto una confessione che ha spiazzato il web, raccontando di aver tentato il suicidio all’età di 18 anni. In quel periodo, come ha ammesso lui stesso, il rapper faceva abuso di droghe e proprio a causa degli effetti delle sostanze assunte ha provato a togliersi la vita.

Di certo stasera ci attendono grandi emozioni durante l’intervista di Federico a Belve. Non perdete dunque l’appuntamento con la seconda puntata del programma, che andrà in onda su Rai 2 alle 21.20.