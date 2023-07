NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Giulia Salemi Grande Fratello

È giunta la conferma dalla diretta interessata: Giulia Salemi non sarà più l’inviata social della prossima edizione del Grande Fratello. In queste ore era giunta voce che durante le puntate non sarebbero più stati letti i tweet come accaduto nelle recenti stagioni e TV Blog ha spiegato che anche l’influencer non farà parte del cast in studio.

Ebbene ora a commentare la notizia è stata proprio Giulia Salemi che sui propri canali ufficiali ha fatto sapere del suo addio al Grande Fratello, precisando fin da subito che non parteciperà in alcun modo. Guardandosi alle spalle crede sia stato un periodo, a livello professionale e personale, molto importante e gratificante, ma ora meglio voltare pagina: “So che bissare non è facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto”.

Nel lungo messaggio Giulia Salemi ha speso delle parole anche per Mediaset, dicendosi grata per i rapporti creati che “rimangono solidi e costruttivi”. Infine ci ha tenuto a rivolgere un pensiero anche al Grande Fratello, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori: “Quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo tantissimo”, ha scritto.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Ma cosa farà quindi ora Giulia Salemi? Quali saranno i suoi prossimi progetti dopo il Grande Fratello? A svelare qualcosina a riguardo è stata proprio lei. Per prima cosa ha confessato che ci sarà la terza edizione di Salotto Salemi, format da lei ideato dedicato al mondo del make-up. Per questo programma ha in mente grandi cose.

Successivamente Giulia ha spiegato che si dedicherà a un progetto insieme a Pierpaolo Pretelli, a cui sta lavorando da tempo, che si chiamerà “Casa Salemi”. Infine a novembre sarà alla conduzione di un format su una piattaforma, ma ancora top secret e svelerà qualcosa pian piano.

Un calendario davvero fitto di impegni quello che vedrà protagonista Giulia Salemi, alla quale facciamo un caloroso in bocca al lupo!