Chi è Fahree: canzone Azerbaijan Eurovision 2024

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Chi è

Andiamo a fare la conoscenza di Fahree, il cantante che rappresenterà l’Azerbaijan all’Eurovision 2024 con la canzone Özünlə apar. Ecco cosa sappiamo su di lui, dalla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Fahree

Nome e Cognome: Fahree Maisan

Data di nascita: 10 aprile 1995

Luogo di Nascita: Baku

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @itsfahree

Fahree età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Fahree e vediamo cosa sappiamo su di lui. Il cantante in gara all’Eurovision 2024 è nato il 10 aprile 1995 a Baku. La sua età è dunque di 29 anni. Non sappiamo tuttavia quali siano i dati relativi alla sua altezza e al suo peso.

Sappiamo che il giovane cantante proviene da una famiglia di artisti. Suo padre era un batterista di musica jazz, mentre suo nonno era un attore.

All’Università statale di Baku ha conseguito sia la laurea che il master in giurisprudenza.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Fahree non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il cantante abbia una fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Ma dove è possibile seguire l’artista sui social?

Dove seguire Fahree: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Fahree sui social?

Andiamo a scoprirlo.

Il cantante rappresentante dell’Azerbaijan all’Eurovision 2024 ha un profilo Instagram attivo, che vanta già 14mila follower.

Vediamo ora di più in merito alla sua carriera.

Carriera

Durante la pandemia da Covid-19, Fahree inizia ad avvicinarsi alla musica perseguendo il sogno d’infanzia di diventare un musicista.

Nel 2022, sotto l’etichetta discografica Beat Music, pubblica il suo singolo di debutto Dance, ai quali seguono le canzoni Apardı uzaqlara e Yollar.

Nel marzo 2024 viene selezionato come rappresentante azero all’Eurovision Song Contest 2024.

Fahree a Eurovision 2024

Dopo essersi fatto notare nell’ambiente, nel marzo del 2024 Fahree viene scelto per rappresentare l’Azerbaijan all’Eurovision 2024.

Sul palco della kermesse musicale il giovane artista presenterà la canzone Özünlə apar, in collaborazione con il cantante İlkin Dövlətov. Si tratta di un artista azero venuto alla ribalta nel 2023, quando ha preso parte al programma The Voice, classificandosi al secondo posto.

Fahree e İlkin Dövlətov dunque all’Eurovision 2024 presenteranno la canzone Özünlə apar. Scopriamo un estratto del testo del brano.

Canzone e testo

La canzone che Fahree e İlkin Dövlətov presenteranno all’Eurovision 2024 come rappresentanti dell’Azerbaijan è Özünlə apar. Si tratta di un brano d’amore con una potente affermazione su come la mascolinità non neghi emozioni e sentimenti.

Ecco un estratto del testo:

Only with you I feel

How the burdens of my life just disappear.

Through all the lows and highs

Love has guided me to gates of paradise.

Hold my heart in your hands,

Do you have what it takes?

Ma chi sono gli altri concorrenti che gareggeranno all’Eurovision 2024?

I concorrenti di Eurovision 2024

Andiamo a fare la conoscenza dei concorrenti dell’Eurovision 2024. Ecco gli artisti che si esibiranno nel corso della prima semifinale, in onda martedì 7 maggio

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision 2024, in onda giovedì 9 maggio, si esibiranno invece:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

Queste invece gli artisti sono già di diritto in finale all’Eurovision 2024:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Fahree a Eurovision 2024

Il percorso di Fahree all’Eurovision 2024 inizia ufficialmente martedì 7 maggio. Il cantante rappresentante dell’Azerbaijan si esibirà nel corso della prima semifinale con la sua canzone Özünlə apar.

(IN AGGIORNAMENTO)